Fruit d’une vision partagée, le rapprochement entre le Collège Boréal et l’Institut national de préparation professionnelle de la RDC marque une étape déterminante dans la coopération francophone. Ce partenariat international promet de renforcer les liens éducatifs et d’encourager le développement d’une expertise technique tournée vers l’avenir.

Chrismène Dorme – IJL Le Métropolitain

C’est sur son campus torontois que le Collège Boréal a accueilli, le 20 octobre dernier, une délégation de l’Institut national de préparation professionnelle (INPP) de la République démocratique du Congo (RDC) pour la signature d’un protocole d’entente historique. Cette initiative concrétise des mois d’échanges entre les deux établissements et ouvre une nouvelle ère de collaboration axée sur l’innovation, la mobilité et la recherche appliquée.

Ce rapprochement vise à favoriser le transfert d’expertise et la mobilité académique entre l’Ontario et la RDC, dans le but de soutenir la montée en compétences d’une main-d’œuvre qualifiée, adaptée aux besoins du marché du travail.

« Cela fait pas mal d’années que nous accueillons plusieurs étudiantes et étudiants congolais au Collège Boréal. Lors de notre mission exploratoire en 2024 en RDC, nous avons découvert de nombreux points communs avec l’INPP : des programmes similaires et des valeurs partagées. C’est ce qui nous a poussés à explorer la possibilité d’un partenariat », explique Mélanie Doyon, directrice de Boréal International.

Au cœur de cette entente, les deux établissements souhaitent faciliter les échanges d’experts et de formateurs, en particulier dans les domaines techniques et miniers, où les deux territoires présentent des similitudes.

« À proximité du siège social du Collège Boréal à Sudbury, il y a beaucoup d’exploitations minières, et c’est aussi le cas sur le territoire de l’INPP au Congo. L’objectif serait de voir s’il est possible de faire de la recherche appliquée et de bonifier des formations existantes au bénéfice de l’INPP », souligne Mme Doyon.

Le partenariat prévoit également la mise en place de programmes conjoints de développement international, des missions d’enseignement et des séjours de recherche destinés à stimuler la mobilité étudiante et professorale entre les deux pays.

Profitant de la cérémonie de remise des diplômes du Collège Boréal à Toronto, le 23 octobre dernier, l’INPP a tenu à poser un geste concret de reconnaissance en offrant deux bourses de 500 $ à des diplômés originaires de la RDC. Un symbole fort qui souligne l’importance de la réussite scolaire et du rayonnement de la jeunesse congolaise dans la francophonie canadienne.

Pour Boréal, cette initiative s’inscrit dans une stratégie d’ouverture internationale et de coopération francophone durable, confirmant son rôle de chef de file en formation professionnelle bilingue au Canada.

« Nous avons déjà une belle histoire avec la RDC, que ce soit avec nos étudiants, nos employés ou les nouveaux arrivants qui contribuent à l’épanouissement de notre établissement dans la région. Le Collège Boréal veut aller au-delà de ses frontières et contribuer aux objectifs de développement durable par des partenariats solides », affirme la directrice de Boréal International.

Le Collège Boréal ne cache pas son ambition de poursuivre sur cette lancée, tout en privilégiant des collaborations réfléchies et bénéfiques pour l’ensemble des partenaires. « Nous sommes ouverts à d’autres partenariats, mais nous avançons prudemment. Nous souhaitons des collaborations durables, profitables à toutes les parties impliquées. Avant tout, nous voulons nous assurer que celles que nous avons connaissent le succès et répondent aux besoins de chacun », conclut-elle.

Par ce partenariat, le Collège Boréal et l’INPP tracent un pont solide entre l’Afrique et le Canada, unis par la langue française, la formation professionnelle et la volonté commune de bâtir un avenir prospère et inclusif.

Photo : Mélanie Doyon, directrice Boréal International (Crédit : Collège Boréal)