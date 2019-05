L’auteure Éveline Payette et l’illustrateur Guillaume Perreault ont reçu le prix Tamarac Express pour leur livre Mammouth Rock lors du Festival des arbres qui s’est tenu le 16 mai au centre Harbourfront.

Les auteurs nommés aux Prix Tamarac Express ont été accueillis comme des vedettes sous les hurlements des bambins qui étaient venus en très grand nombre soutenir leurs poulains.

Chaque enfant criait de plus belle au moment où le nom de son auteur fétiche était présenté. Cependant, l’apothéose fut à l’annonce des grands gagnants. Le nombre de décibels a largement dépassé le moteur d’un avion à réaction.

Éveline Payette, dont c’est le premier livre, a chaudement accueilli sa victoire. Les larmes aux yeux, elle a remercié le public.

Pour elle, cette récompense est d’autant plus précieuse qu’elle est donnée par les enfants. « Ce sont eux qui ont lu mon livre et qui votent. C’est en pensant à eux qu’on l’écrit et voir que les enfants l’ont adopté et qu’ils ont aimé le personnage, ça fait chaud au cœur », dit-elle.

Guillaume Perreault, un habitué du festival qui a mérité le prix en 2017, partage le même sentiment que Mme Payette : « Ce ne sont pas des gens de 50 ans qui ont voté pour le prix et ça c’est plus touchant ».

C’est la première fois que les deux artistes collaborent et ce travail à quatre mains s’est très bien passé. « J’ai compris le texte d’Éveline rapidement », confie M. Perreault. « On a eu une très belle complicité artistique », ajoute Mme Payette.

À la sortie de scène, des enfants attendaient les lauréats derrière les barrières.

« Nous pouvons avoir un autographe », lance l’un d’eux.

Cela fait plaisir de voir ces jeunes passionnés par la lecture.

PHOTO: L’auteur Éveline Payette et l’illustrateur Guillaume Perreault