Richard Caumartin

Le point culminant du congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est toujours le gala du samedi soir au cours duquel est annoncé le nom des lauréats des Prix de reconnaissance de l’AFO. Cette année, le Prix de l’Horizon franco-ontarien a été décerné à Sport Niagara qui a démontré un engagement remarquable en valorisant la communauté franco-ontarienne à l’échelle nationale.

Le Prix Florent-Lalonde a été remis à Marlène Thélusma Rémy pour ses efforts et son engagement bénévole au sein de la communauté torontoise. Ce prix reconnaît les efforts et l’engagement d’un bénévole au sein de la communauté. Mme Rémy s’est distinguée par son engagement envers la francophonie plurielle. Elle s’est impliquée non seulement dans la gouvernance de divers organismes, mais aussi grâce à son travail continu au sein des communautés immigrantes francophones, tant par le bénévolat que par le biais de son organisme, Kay Créole d’Entraide et de Services professionnels, qu’elle a fondé en 2007. En reconnaissance de son engagement, elle a reçu le prix d’Ambassadrice du changement féministe 2023 du MOFIF et a été honorée en tant que l’une des 100 Top Femmes de carrière de l’Ontario par la Toile des Carrières.

Le Prix Paulette-Gagnon est allé à Lucie Hotte pour s’être démarquée par son leadership dans la communauté franco-ontarienne, mobilisant des débats clés et consolidant l’identité franco-ontarienne.

Le Prix Jeunesse a été décerné à Geneviève Thomas, une fière ambassadrice de la francophonie ontarienne, qui se distingue par son dévouement et son leadership féminin dans la région de Prescott-Russell.

Une nouveauté cette année, le Prix Francophile décerné à Catherine Mensour qui a joué un rôle discret mais majeur dans l’épanouissement de la scène artistique et culturelle de l’Ontario français au cours des 45 dernières années.

Le trio Les Chiclettes a ensuite clôturé le gala en humour et en musique.

Le lendemain de ce gala, l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’AFO a mis un terme aux trois jours d’activités à Richmond Hill. Les nouveaux administrateurs sont Denise Lemire (groupe identitaire Aînés et retraités), Luc Bonaventure Amoussou et David Mbaya Kabamba (minorités raciales et ethnoculturelles francophones), élus sans opposition comme représentants sectoriels. Le nouveau CA devra rouvrir le poste du groupe identitaire « Femmes » ainsi que le poste pour la région du « Sud-Ouest », qui demeuraient vacants au moment d’aller sous presse.

Le financement des organismes sans but lucratif franco-ontariens, le bilan de la première année de la présidence, la situation de l’enseignement postsecondaire en langue française, les efforts pour moderniser la Loi sur les langues officielles et la publication d’une étude sur l’impact économique de l’Université de Sudbury ont été les principaux thèmes abordés lors de l’AGA.

Photo : Marlène Thélusma Rémy reçoit le Prix Florent-Lalonde des mains du président de l’AFO, Fabien Hébert