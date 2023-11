Le 27 octobre, le secteur Philanthropie • Diplômés du Collège La Cité a souligné la grande générosité de ses donateurs envers sa communauté étudiante lors d’une activité tenue au restaurant-école Les Jardins de La Cité.

Grâce à leur appui, le Collège a pu, au cours des dernières années, offrir un plus grand nombre de bourses d’études, accroître ses contributions au Fonds zéro stress, se procurer de l’équipement spécialisé et du matériel pédagogique répondant aux besoins du marché du travail actuel et organiser des initiatives philanthropiques à l’intention des étudiants en provenance de l’international.

Dans son Rapport d’impact 2022-2023, La Cité indique que 94 000 $ ont été remis à 372 étudiants dans le cadre du Fonds zéro stress, 750 000 $ ont été offerts en bourse d’études, représentant 720 en bourses d’aide financière et 40 bourses d’excellence, et que 95 000 $ ont été investis en équipements et en matériel d’apprentissage.

La Cité a profité de l’occasion pour annoncer un investissement majeur de 300 000 $ de Desjardins. Cette contribution sera dédiée au Fonds zéro stress, au Programme d’entrepreneuriat immigrant francophone et au projet HUB Afrique, une nouvelle initiative permettant le développement de relations d’affaires en Afrique de l’Ouest.

Fier partenaire de l’institution postsecondaire depuis plus de 25 ans, Desjardins réaffirme son appui envers la mission de La Cité et sa communauté étudiante, ayant déjà appuyé financièrement le Centre des métiers spécialisés Minto – campus Alphonse Desjardins, La Factorie Desjardins située sur le campus principal ainsi que le fonds de bourses de la Fédération des Caisses populaires Desjardins créé en 1997. Au fil des ans, plus de 2 millions $ ont été remis à La Cité par Desjardins à titre de contributions majeures.

« Je tiens à remercier chaleureusement les donateurs du Collège qui investissent généreusement dans notre communauté étudiante, a indiqué Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité. Avec nos partenaires tels Desjardins, tous jouent un rôle essentiel dans la réalisation de projets et d’initiatives philanthropiques dont bénéficient directement nos étudiants. Les sommes recueillies permettent au Collège de récompenser l’excellence et de distribuer des bourses d’études à ceux dans le besoin, tout en contribuant à l’achat d’équipements et de matériel pédagogique pertinents. Leurs dons vont au-delà de l’appui financier, soutenant la relève dans l’atteinte de ses objectifs, de ses rêves et de ses aspirations futures. »

« C’est par l’éducation que l’on peut faire face aux grands défis de la société. C’est pourquoi il est si important pour nous d’aider les jeunes à développer pleinement leur potentiel. Nous sommes convaincus que d’investir en eux aujourd’hui les aidera à faire face aux enjeux de demain », a mentionné Chantal Lajoie, vice-présidente, Marché des particuliers de la Caisse Desjardins Ontario.

Source : La Cité