Comme tous les jeudis depuis quelque temps, la firme Discitus a organisé un Webinaire hebdomadaire gratuit axé sur le monde du travail face à la COVID-19. Toutefois, la singularité de la rencontre qui a eu lieu le 8 avril dernier réside dans la période ciblée, à savoir l’ère post-coronavirus.

En effet, placée sous le thème « Le retour au travail post-COVID », cette rencontre avait pour objectif de traiter les sujets du vaccin, du télétravail et de la révision des conditions de travail avec l’hypothèse que le virus est derrière nous.

Pour cela, Alain Vachon, formateur et consultant en milieu organisationnel chez Discitus, a invité deux experts : Sébastien Lorquet et Christian Paquette, tous deux avocats en droit du travail et de l’emploi.

Dans le fond, et après un sondage effectué à la vitesse du Web, il s’est avéré que le sujet qui préoccupe le plus les participants, dont beaucoup étaient issus du milieu de la gestion et de la direction d’entreprise, est le vaccin. « Quoi faire si un employé refuse de se faire vacciner sans invoquer un facteur protégé par les droits de la personne? Est-ce qu’un employé peut refuser de se présenter au travail parce que ses collègues ne sont pas tous vaccinés? Un patron peut-il obliger ses employés à se faire vacciner avant de reprendre le travail en présentiel? Autant de questions légitimes que se posent déjà les employeurs comme les employés.

Sur ce dernier point, Sébastien Lorquet s’est montré on ne peut plus clair : « Au jour d’aujourd’hui, aucune loi n’oblige une personne à se faire vacciner » et à Christian Paquette de renchérir : « Il n’existe pas de jurisprudence à ce jour sur une politique de vaccination obligatoire d’un employeur en lien avec la Covid-19 ».

Toutefois, c’était là l’une des rares fois où la certitude avait le dessus dans les explications des panélistes, un grand pan des informations relevait de l’ordre de la supputation! Et pour cause, sur le terrain, la situation évolue constamment et aucune projection dans le futur ne peut tenir de l’exactitude. Preuve de cela, s’il en fallait une, est qu’au même jour où a eu lieu ce Webinaire, l’ordonnance de rester chez soi est entré en vigueur en Ontario.

SOURCE – Soufiane Chakkouche