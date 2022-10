Le 12 octobre dernier, les membres et administrateurs du Labo, centre d’arts médiatiques francophone de Toronto, tenaient leur assemblée générale annuelle de façon virtuelle. La rencontre était présidée par la secrétaire de l’organisme, Christelle Inacio.

Dans son rapport, la directrice générale, Dyana Ouvrard, parle d’une année 2021-2022 marquée par les 15 ans du Labo. « C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d’un centre d’artistes. Cela montre sa bonne santé et sa capacité à surmonter les défis du temps. Cette ténacité est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que, 15 ans plus tard, Babek Aliassa ne s’était pas trompé. Avec le premier groupe d’artistes, ils ont su corriger une carence qu’il y avait à Toronto pour les artistes francophones et on peut aujourd’hui dire qu’ils ont réussi à mettre en oeuvre de beaux projets pour y remédier. »

Mme Ouvrard confirme qu’au cours de la dernière année, encore plus d’artistes ont été présentés et plus de collaborations ont eu lieu, de manière hybride et virtuelle. « Nous avons aussi été conscients de l’importance de répondre au contexte d’urgence dans lequel nous avons été plongés. Je parle ici non seulement des conséquences de la COVID-19, mais aussi de l’indignation générale quant aux inégalités causées par le racisme systémique, le sexisme et tant d’autres formes d’oppression.

« Nous avons essayé, à notre échelle, de poursuivre cette lutte à travers des choix forts dans notre programmation. D’ailleurs cette année a aussi vu le départ de la salariée à qui nous devons cette modernisation de la programmation, Cynthia-Laure Etom. Bien que nous ayons connu de longs mois de fermeture, Le Labo a su rester un lieu de rencontres, un lieu d’émotions, un lieu d’apprentissages. Un espace qui permet la collaboration, forme l’imagination autant qu’il ouvre l’esprit. »

Le Labo favorise le rayonnement des artistes et de leur travail. Pour ce faire en 2021-2022, l’organisme a proposé 18 activités par le biais desquelles les artistes ont profité d’un nombre accru d’occasions de création et de collaboration et le grand public a accédé régulièrement à des expériences novatrices en arts médiatiques. « Le Labo accompagne ses membres dans l’avancement de leurs carrières artistiques. Pour ce faire, des activités prioritaires aux membres ont été mises en place comme la location d’équipement (lorsque les conditions sanitaires le permettaient), la location du studio, les programmes de mentorat et les soirées de réseautage. Par ces activités, Le Labo a favorisé l’accès à des ressources, à l’expertise et à la collaboration artistique », conclut Mme Ouvrard.

Après la présentation des rapports, la période des élections a permis de confirmer les membres du nouveau conseil d’administration composé d’Alexandrine Torres de Figueiredo, Fabienne L’Abbé, Prisca Malu Bakumbane, Christelle Inacio, Bruno Boëz, Evan Clémence et Glen Charles Landry. Le Labo organise une rencontre longue vue, un rassemblement professionnel d’inspiration autour du cinéma francophone le 22 octobre au studio 277 du 401, rue Richmond. Elle sera menée par la cinéaste et membre du Labo Katia Café-Fébrissy pour ouvrir la discussion sur le genre documentaire hybride. Cet événement est réservé aux professionnels du secteur et aux membres du Labo.

Photo : capture d’écran