Alexia Grousson

Le Labo a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) le 5 novembre, en mode hybride, réunissant sa communauté artistique, ses membres et partenaires autour d’un bilan inspirant de l’année écoulée.

En 2024-2025, près de 900 visiteurs ont découvert Le Labo, sur place ou à l’occasion d’activités hors les murs. L’initiative a attiré l’attention des médias, avec une quinzaine de couvertures provinciales et internationales. L’année a aussi été ponctuée de collaborations avec 28 partenaires et 52 artistes, donnant lieu à 13 événements hors les murs et 8 expositions.

La présidente Mathilde Brillu a souligné la dynamique de renouveau et de collaboration qui anime Le Labo. « Le conseil d’administration a amorcé une réflexion stratégique approfondie sur les activités de l’organisme, nourrie par les résultats du sondage mené auprès de notre communauté, afin de mieux répondre aux besoins des artistes et de renforcer notre impact dans le paysage des arts médiatiques francophones à Toronto et en Ontario, fait-elle valoir.

« Le Labo réaffirme sa volonté de soutenir des démarches artistiques audacieuses et plurielles. Les ateliers pédagogiques, les résidences et les rencontres avec les artistes viennent enrichir cette programmation et renforcer les liens entre création, innovation et communauté. Ensemble, nous faisons du Labo un espace vivant, inclusif et inspirant, fidèle à sa mission de soutenir la création et l’innovation en arts médiatiques francophones. »

Parmi les initiatives marquantes, la micro-bibliothèque s’est affirmée comme un espace de rencontre et de recherche où les membres peuvent échanger, consulter et emprunter des ouvrages. Ouverte du lundi au jeudi, cette bibliothèque amovible favorise la circulation du savoir et la convivialité entre artistes.

« Trois années à apprendre à ralentir, à respirer dans nos rythmes, à choisir le ralentissement plutôt que la quantité. Nos expositions ont pris des formes plus légères, plus verticales, une autre manière de regarder le monde. Je garde le souvenir d’une année dense et très belle, faite de nouvelles collaborations, dont celle avec le Club canadien de Toronto. J’ai aussi pris le temps de me former sur le genre, l’écriture et les inconduites pour continuer à construire un Labo inclusif, attentif, et respectueux de celles et ceux qui le font vivre », relate sa directrice générale, Dyana Ouvrard.

Sur le plan stratégique, l’organisme a poursuivi ses actions autour de quatre grands axes de développement. D’abord, le réseautage et la collaboration ont contribué à renforcer la communauté artistique, désormais composée de 90 membres, dont 70 % d’artistes professionnels. Les projets collectifs tels que En Vitrine, les camps jeunesse, les flâneries et la Permanence hivernale ont permis de multiplier les échanges et les pratiques de partage. Ensuite, la conception et la création ont été soutenues par plusieurs résidences croisées, des programmes de jumelage au sein du Cercle et l’attribution de bourses à des artistes émergents.

Côté rayonnement, Le Labo s’est illustré par la tenue d’expositions professionnelles in situ et jeunesse, la production d’un podcast et une fréquentation soutenue. Enfin, la santé organisationnelle demeure une priorité. Deux comités actifs veillent à la gouvernance, au renforcement du réseau entre pairs et à la stabilité financière de la structure, dont le budget moyen s’établit à environ 190 000 $ sur les trois dernières années. Le Labo demeure ainsi stable sur le plan financier : une situation équilibrée, sans excès, mais sans inquiétude.

Un sondage interne est en cours afin de préparer le prochain plan stratégique qui sera lancé en 2026, année marquant le 20e anniversaire du Labo — un tournant symbolique pour l’organisme.

Le conseil d’administration connaît un renouvellement partiel. Nicolas Kia et Hélène Le Hô quittent leurs fonctions tandis que Valentina Cavaniarizala, Jocelyn Pogorbsky et Eduardo Vasquez se joignent à l’équipe composée de Joséphine Adegnon, Mathilde Brillu, Katia Café-Fébrissy, Evan Clemence et Fanny Séguin.

Photo : Des participants à l’assemblée générale annuelle