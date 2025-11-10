Olaïsha Francis

Le Collège Boréal vient de célébrer ses diplômés de la cohorte automne 2025 lors de cérémonies organisées dans plusieurs villes de la province. Les finissants des campus de Toronto et de Windsor, au nombre de 98, ont été honorés pour leur réussite académique et leur engagement envers la francophonie ontarienne au campus de Toronto.

Ces célébrations s’inscrivent dans le cadre de quatre remises de diplômes qui se déroulaient en octobre, y compris les campus de Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Ottawa, Sudbury, Timmins, Toronto et Windsor, ainsi que Boréal en ligne. Cette année, près de 400 diplômes sont remis lors des cérémonies d’automne, portant à 1300 le total de diplômes décernés en 2025.

Pour le campus de Toronto, 261 diplômés intègrent le marché du travail.

« Les remises de diplômes sont des instants précieux où nous célébrons la détermination et le talent de nos étudiants. Leur expertise et leur diversité culturelle contribuent directement au développement des collectivités de l’Ontario et au rayonnement de la francophonie », a souligné Daniel Giroux, président du Collège Boréal.

À Toronto et Windsor, les finissants se répartissent entre deux écoles de programmes au sein du Collège Boréal. D’abord, l’École des affaires et services communautaires, qui regroupe entre autres les programmes d’Éducation en services à l’enfance, Accès carrières études et Techniques en administration des affaires. Puis l’École des sciences de la santé pour le programme de préposés aux services de soutien personnel, de soins infirmiers auxiliaires, ou encore Présciences de la santé. Ces formations visent à répondre aux besoins croissants du secteur de la santé en Ontario.

« Parmi les nouveaux baccalauréats que nous avons, celui en Sciences infirmières qui a débuté en septembre au campus de Toronto et Sudbury est très spécial car cette formation est une réponse à la pénurie d’infirmiers bilingues. De nouveaux baccalauréats sont très attendus en informatique et en affaires pour septembre prochain. Avec 80 programmes actifs, nous donnons énormément de possibilités à nos étudiants », explique Carole Nkoa, vice-présidente du Collège Boréal pour le Centre-Sud-Ouest.

Le Collège a également remis des prix et distinctions honorifiques, dont un diplôme honorifique en Affaires et Services communautaires à Maxim Jean-Louis, président de Contact Nord, pour son engagement dans l’éducation à distance et le développement des communautés rurales. Le Prix de la présidence a été remis à Technica Mining pour son appui aux programmes techniques et à Horizon Santé-Nord, pour son rôle dans les stages et la formation pratique des étudiants en santé.

La Fondation Boréal a, pour sa part, soutenu la réussite des étudiants en remettant près de 3300 bourses d’une valeur totale de 1,7 million $ pour l’année 2024-2025. Depuis sa fondation en 1995, le Collège Boréal a décerné environ 25 000 diplômes par le biais de ses 8 campus, contribuant au développement de la francophonie et de la main-d’œuvre qualifiée en Ontario.

« C’est le succès d’une communauté, ajoute Mme Nkoa. C’est une fierté pour nous de voir que les jeunes sont satisfaits de l’enseignement et ressortent en tant que valeur ajoutée sur le marché du travail dans l’offre de services en français et pour combler la pénurie de main d’œuvre. En 30 ans d’existence, Boréal a attribué plus de 25 000 diplômes et nous sommes pour la 18e fois en première place pour le taux de satisfaction des diplômés et des employeurs. C’est une fierté francophone! ».

Les finissants s’apprêtent désormais à accéder au marché du travail, forts de compétences et d’expériences qui leur permettra de contribuer activement dans la communauté francophone partout dans la province.

Photo : La cohorte 2025 des diplômés du campus de Toronto du Collège Boréal (Crédit : Collège Boréal)