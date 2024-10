Richard Caumartin

Dans le cadre de son gala 60ᵉ anniversaire, Impact ON a présenté le jeudi 10 octobre au restaurant Ricarda’s les récipiendaires des Prix d’excellence collective Desjardins 2024. Ces prix récompensent des personnes et des organisations exemplaires pour leur engagement et leurs réalisations dans le domaine de la coopération et de l’économie sociale dans la province.

Du même coup, cet événement a permis aux dirigeants de l’organisme de mettre en lumière six décennies de dévouement et d’innovation au service de la communauté franco-ontarienne en présence de plusieurs invités d’honneur dont la lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, la sénatrice Lucie Moncion, le député provincial de Spadina-Fort York Chris Glover, la ministre des Soins de longue durée représentant la ministre aux Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta, la présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario, Francine Côté, et son directeur général Billy Boucher, la cheffe de poste du Bureau du Québec à Toronto, Marianna Simeone et l’olympienne Jacqueline Madogo.

La soirée était animée par Rudy Chabannes de TFO et la musique d’ambiance était assurée par un trio composé de la chanteuse Valérie Roy et des musiciens Dean Aivaliotis et Gabriel Felsberg. Au programme : discours des invités, souper trois services, rétrospective des 60 ans d’Impact ON et remise des Prix d’excellence collective Desjardins 2024.

Dans son discours, la lieutenante-gouverneure n’a pas manqué de parler de l’évolution d’Impact ON depuis sa fondation et de souligner son rôle dans le développement économique de la communauté francophone.

« Ce sont des décennies d’efforts collectifs pour mettre en lumière la force de l’économie sociale, du développement durable de la diversité et de l’épanouissement des talents dans les communautés franco-ontariennes, déclare Edith Dumont. Des coopératives et des entreprises sociales qui changent le monde, voilà la force tangible d’Impact ON. Depuis sa fondation en 1964, vous avez su évoluer pour répondre aux besoins des francophones de l’Ontario. Vous avez constamment mis en valeur l’entrepreneuriat et la coopération pour renforcer le tissu social et économique de tout l’Ontario. Merci et félicitations! »

Puis, la présidente d’Impact ON Élodie Grunerud et son directeur général Julien Geremie ont fait un bilan de l’historique des succès de l’organisme et de sa vision pour l’avenir. Cette intervention a été suivie par la présentation des récipiendaires des Prix d’excellence collective Desjardins 2024 par Christina Clark, vice-présidente d’Impact ON et Martine Nolin, membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins Ontario.

Ces prix soulignent non seulement des parcours individuels remarquables, mais aussi la vitalité et la force du mouvement coopératif franco-ontarien. « Impact ON, avec l’appui de la Caisse Desjardins Ontario, continue d’encourager et de promouvoir ces initiatives qui favorisent le développement économique et social de notre communauté », indique Mme Clark.

Le Prix d’excellence collective individuel a été décerné à Astrid Moulin, créatrice de contenu engagée. « Depuis 10 ans, elle accompagne les nouveaux arrivants francophones en Ontario par le biais de ses publications en ligne et ses événements communautaires. Par son travail, elle contribue à faciliter l’intégration des francophones en offrant des informations essentielles et en créant des espaces de rencontre inclusifs », précise Mme Nolin.

Puis, le Prix d’excellence collective institutionnel est allé à la Coopérative Enseignants Pas à Pas (CEPAP) qui se distingue par son action auprès de la communauté francophone. Grâce à un réseau d’enseignants bénévoles, la coopérative aide des centaines de jeunes et de familles francophones à réussir leur parcours éducatif et à s’intégrer pleinement en Ontario. Ses initiatives, reconnues par de nombreuses institutions, illustrent l’impact positif et durable de la coopération sur la société. Mariam Fany Koné, vice-présidente de l’organisme, a accepté le Prix.

Une dernière récompense, le Prix Alphonse-Desjardins, a été attribuée à Levit Koloko. Depuis plus de 17 ans, il a marqué la communauté franco-ontarienne par son dévouement à l’éducation et à la promotion des valeurs coopératives. Sa vision et son engagement ont permis à la CEPAP de devenir un acteur clé de l’éducation dans la province, offrant des services de tutorat, de mentorat et de soutien aux parents et enseignants francophones.

Photo : Des participants au gala du 60e anniversaire d’Impact ON à Toronto