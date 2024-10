Royal Air Maroc (RAM) lance une nouvelle ligne aérienne directe reliant Casablanca à Toronto, un projet ambitieux qui marque un tournant dans les relations entre le Maroc, le Canada et l’Afrique. Le vol inaugural, prévu pour le 8 décembre, symbolise un renforcement des échanges économiques, académiques et culturels entre ces trois régions.

Le Métropolitain

Lors d’une cérémonie tenue le 9 octobre à Toronto, l’ambassadrice du Maroc au Canada, Souriya Otmani, a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle connexion. Avec trois vols hebdomadaires depuis l’aéroport Pearson, cette ligne directe offrira des opportunités accrues pour les affaires, la coopération universitaire et les échanges commerciaux. Les hommes d’affaires bénéficieront d’une meilleure accessibilité pour développer des partenariats et des investissements entre les deux pays. Les étudiants, chercheurs et universitaires pourront également explorer de nouveaux horizons grâce à des programmes d’échange renforcés.

Nour-Eddine Ezzairi, représentant de RAM au Canada, a exprimé l’ambition de la compagnie de consolider son réseau mondial et de jouer un rôle clé dans la facilitation des échanges internationaux.

Au-delà de l’économie, ce vol direct favorise les liens sociaux et culturels entre les communautés marocaines et africaines au Canada. Des représentants de l’Association marocaine de Toronto (AMDT), dont la présidente Narjiss Lazrak et Faouzi Metouilli, ont souligné que cette ligne allait non seulement renforcer les relations entre les deux pays, mais aussi mettre en valeur la culture marocaine en Amérique du Nord.

Cette initiative ouvre également de nouvelles perspectives touristiques. Une présentation lors de l’événement a mis en avant les richesses culturelles et naturelles du Maroc, offrant une occasion de découvrir le pays tout en facilitant l’accès au marché nord-américain pour les citoyens marocains et africains. En somme, ce vol direct entre Casablanca et Toronto ne se limite pas à une simple liaison aérienne. Il marque le début d’une ère de collaboration renforcée entre le Maroc, le Canada et l’Afrique, consolidant le positionnement stratégique du Royaume sur la scène internationale.

Photo : L’ambassadrice du Maroc au Canada Souriya Otmani (au centre) et des représentants de l’Association marocaine de Toronto (AMDT) au lancement de la nouvelle ligne aérienne