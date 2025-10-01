Olaïsha Francis

La municipalité de Brampton a vibré aux couleurs vert et blanc le 25 septembre lors d’une cérémonie marquant le 50e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Organisé par le centre culturel et communautaire Le Cercle de l’amitié, l’événement a réuni le maire, des représentants d’écoles et d’organismes francophones ainsi que des membres de la communauté venus célébrer l’histoire, la résilience et l’avenir de la francophonie ontarienne.

La cérémonie a débuté par une reconnaissance du territoire et un mot de bienvenue de Rajiv Bissessur, président du Cercle de l’amitié, avant de céder la parole au maire de Brampton.

Patrick Brown a souligné la place incontournable du français dans la région de Peel : « Quand nous levons ce drapeau, nous disons que le français a sa place à Brampton. Vous êtes une grande richesse pour notre ville et pour la région. »

Représentants scolaires et organismes communautaires se sont succédé au micro pour rappeler l’importance de ce drapeau, hissé pour la première fois en 1975 à l’Université Laurentienne de Sudbury. « Il y a 50 ans, ce drapeau a été initié pour porter avec lui l’espérance et la détermination de toute une communauté. Depuis, il est devenu un symbole puissant de notre identité, de notre résilience et de notre contribution à la société canadienne et ontarienne », a rappelé M. Bissessur.

Les Conseils MonAvenir et Viamonde étaient bien représentés, accompagnés d’élèves de l’élémentaire et du secondaire venus des écoles Saint-Jean-Bosco, Sainte-Jeanne-d’Arc, Carrefour des Jeunes et Jeunes sans frontières.

Dans son allocution, Rosie Wilton, directrice de l’école Saint-Jean-Bosco, a insisté sur la portée symbolique de cette journée : « Depuis 1975, ce drapeau vert et blanc flotte fièrement pour montrer le courage de celles et ceux qui ont défendu et continuent de défendre nos droits linguistiques et culturels. Cinquante ans, c’est aussi l’occasion de regarder vers l’avenir. La communauté franco-ontarienne évolue, elle devient plus diverse, plus inclusive et plus représentative de la richesse des parcours et des visages qui la composent. »

Les jeunes étaient également au cœur de la célébration. Yvon Rochefort, conseiller scolaire chez Viamonde, les a interpellés directement : « Chers élèves, c’est à vous d’écrire les prochaines pages de notre histoire collective. » Deux représentants d’élèves de chaque conseil scolaire ont ensuite partagé leur fierté d’appartenir à cette communauté francophone vibrante.

Après plus d’une heure de discours et de témoignages, la centaine de participants se sont déplacés à l’extérieur de l’hôtel de ville pour assister au lever du drapeau franco-ontarien, accompagné des chansons Notre place et Mon beau drapeau. Un instant empreint d’émotion qui a rappelé à tous l’importance de préserver, transmettre et faire vivre la francophonie en Ontario.

Photo (Olaïsha Francis) : Les élèves assistent au lever du drapeau à l’hôtel de ville.