Richard Caumartin

Les dirigeants de Centres d’Accueil Héritage (CAH) ont convié les membres de la communauté, leurs résidents et usagers de services pour une célébration soulignant les 50 ans du drapeau franco-ontarien le 25 septembre, Jour des Franco-Ontariennes et des Franco-Ontariens.

La cérémonie a débuté par la lever du drapeau vert et blanc, une première à se produire devant l’entrée principale de Place Saint-Laurent sur un mat permanent installé récemment, et qui servira à commémorer divers événements. Le directeur général adjoint de CAH, Fabien Schneider, et le député provincial de Spadina-Fort York, Chris Glover, animaient ce lever historique. Ce dernier a remis un certificat commémoratif du gouvernement de l’Ontario à l’organisme.

Puis, les participants se sont rendus dans la salle communautaire pour un moment convivial au cours duquel plusieurs aînés et invités ont partagé leurs impressions et souvenirs du drapeau franco-ontarien avant de déguster un gâteau décoré de vert et de blanc pour souligner l’événement.

« Avant l’année dernière, je n’étais pas au courant du drapeau franco-ontarien. Maintenant que je le sais, je suis très honoré que nous ayons notre propre drapeau et qu’il soit maintenant placé devant notre institution », indique Michel Houde, un résident de CAH.

Pour un autre locataire, Pierre Gravel, le drapeau franco-ontarien lui rappelle beaucoup de souvenirs : « Je me souviens de deux de mes amis sincères, Omer Deslauriers, qui était le président du Conseil des affaires franco-ontariennes, et Rémi Beauregard, qui était président de l’ACFO. Ce sont deux personnes qui ont fait avancer le dossier pour obtenir le drapeau franco-ontarien en 1975. Trois ans plus tard, ces mêmes bâtisseurs ont travaillé sur le dossier de Place Saint-Laurent ».

D’autres se sont souvenus du Règlement 17, de la bataille de Montfort, du jeudi noir des Franco-Ontariens en 2018, bref, tous des moments marquants de l’histoire de la francophonie ontarienne où le drapeau était l’élément rassembleur, l’emblème de l’unité.

Une courte conférence sur l’historique du drapeau franco-ontarien a suivi avec Paul-François Sylvestre, également résident de Place Saint-Laurent. Il a raconté qu’il y a eu d’autres drapeaux proposés aux francophones de l’Ontario avant celui qui a été adopté en 1975. Un fait peu connu.

M. Sylvestre a aussi expliqué le contexte dans lequel le drapeau franco-ontarien est né dans les années 1970 : « un foisonnement culturel surtout dans les trois grandes villes : Ottawa, Toronto et Sudbury », dit-il. Des faits historiques intéressants qui ont permis à l’auditoire, dont plusieurs élèves, d’en apprendre un peu plus sur la création du drapeau, ce symbole de la résilience, du dynamisme et de la force indéniable de la francophonie ontarienne.

Photo : Ces résidents, dirigeants, employés et invités de CAH étaient fiers de poser devant le drapeau franco-ontarien installé devant Place Saint-Laurent.