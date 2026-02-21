Richard Caumartin

Le comité organisateur de la Semaine de la Francophonie de Toronto (SFT), coprésidé par Carole Nkoa du Collège Boréal et Aissa Nauthoo du Centre francophone du Grand Toronto, se prépare pour l’édition 2026 qui aura lieu du 18 au 28 mars.

Cet événement rassembleur avait connu passablement de succès l’an dernier et les partenaires de la SFT proposent deux activités phares au cours de cette semaine de célébrations.

« Les dirigeants de l’Université de l’Ontario français nous ont avisés dès le début qu’ils ne seraient pas en mesure de coordonner les activités de la SFT cette année, alors le Collège Boréal et le CFGT ont accepté de codiriger l’organisation, confirme Aissa Nauthoo. Le lancement aura lieu le 19 mars dans une salle que nous venons à peine de réserver pour l’événement, il s’agit de l’Illuminarium, tout près du Collège Boréal dans le quartier de La Distillerie. »

Au moment d’aller sous presse, le comité de 10 partenaires travaillait toujours sur la programmation 2026. Outre Boréal et le CFGT, il y a l’ACFO-TO, l’Alliance française, le Gouvernement du Québec, le Collège universitaire Glendon, le Club canadien, le collège La Cité, la Table de concertation et d’action de Toronto, ainsi que l’Université de l’Ontario français. Ces organismes devraient, pour la majorité, organiser une activité entre le 18 et le 28 mars.

« Cette fois-ci, il y aura plusieurs présentations artistiques, dont celle du Centre éducatif des Premières Nations Métisse et Inuit (Centre SKODE) à la soirée d’ouverture, ajoute la coprésidente. Le thème cette année est « Les retrouvailles » parce qu’il exprime l’essence de la Semaine de la Francophonie, le lien. La francophonie n’est pas seulement une langue, c’est un espace de rencontre, d’appartenance et de participation. Les retrouvailles symbolisent le fait de se rassembler autour de nos parcours, de nos origines, de célébrer ce qui nous unit et de mettre en valeur la pluralité de nos cultures et de nos histoires. »

Le cocktail de la soirée d’ouverture sera ouvert au public mais avec un nombre de places limitées à 350. Le thème devrait se refléter dans les activités proposées et sur les divers sites au cours des 11 jours de festivités. L’ACFO-Toronto organisera, entre autres, un lever du drapeau de la francophonie à l’hôtel de ville le 20 mars. Puis, une journée familiale sera présentée le 28 mars au Collège Boréal.

« Il y aura à cet endroit un marché d’artisans francophones d’origines diverses. La SFT est le grand rendez-vous annuel entièrement franco qui fait rayonner la diversité et la vitalité de nos communautés francophones en rassemblant nos citoyens autour d’une programmation riche en culture, très communautaire et accessible à tous », conclut Aissa Nauthoo. Le rendez-vous est donc lancé. Pour plus d’infos, consultez le site semainefrancophonietoronto.ca.

Photo : Carole Nkoa (à gauche) et Aissa Nauthoo, coprésidentes de la SFT (Crédit : Collège Boréal)