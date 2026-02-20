Jolene Zolen

À l’occasion de ses prochaines portes ouvertes, le Lycée Français de Toronto (LFT) invite les familles à découvrir un établissement unique dans le paysage éducatif torontois. Deux rendez-vous sont proposés : le 4 mars, consacré à l’école primaire, et le 22 avril, dédié à la maternelle.

Fondé en 1995 à l’initiative du Consulat général de France, le Lycée Français a célébré l’an dernier ses 30 ans de présence dans la métropole canadienne. Depuis sa création, l’établissement a pour vocation d’offrir une éducation française d’excellence dans un environnement international et multiculturel. Le Lycée est aujourd’hui la seule école de la Ville reine homologuée par le ministère français de l’Éducation nationale.

Comme l’explique la directrice des admissions, Anastasiya Sirykova, la vision du LFT est de former des élèves bilingues, ouverts sur le monde, confiants et autonomes, capables de développer un esprit critique et de s’épanouir dans des contextes culturels variés.

Sa mission repose sur une éducation bilingue — le français et l’anglais étant pratiqués au quotidien — et biculturelle, alliant la rigueur académique française à l’ouverture canadienne. L’approche pédagogique se veut à la fois exigeante et bienveillante, centrée sur le développement intellectuel, émotionnel et personnel de chaque élève.

Ce qui distingue particulièrement le LFT, c’est son parcours scolaire continu de la maternelle au lycée, menant au baccalauréat français. L’école, à taille humaine, accueille actuellement 510 élèves issus d’une grande diversité culturelle et linguistique, reflet du caractère international de Toronto.

Chaque élève y est connu, accompagné et suivi avec attention. La pédagogie, nourrie par les sciences cognitives, vise à développer la compréhension, l’autonomie et la confiance en soi. L’établissement se distingue également par son esprit inclusif, accueillant aussi bien des familles francophones que non francophones.

Les portes ouvertes des mercredis 4 mars et 22 avril ont été conçues comme de véritables moments de découverte et d’échange. Les familles seront accueillies par l’équipe de direction et les équipes pédagogiques. Elles pourront visiter les classes, voir les élèves en situation d’apprentissage, échanger avec les enseignants et mieux comprendre le parcours scolaire proposé, de la maternelle jusqu’au baccalauréat.

Ces journées permettent de voir l’école « en action » et de ressentir concrètement son atmosphère, la qualité des relations humaines et l’accompagnement proposé au quotidien. Parmi les moments forts figurent la visite des futures classes, l’observation des apprentissages en direct et un passage par le CP (cours préparatoire) pour découvrir la lecture, l’écriture, le bilinguisme et la coopération bienveillante des élèves.

À travers ces portes ouvertes, le Lycée Français de Toronto confirme son engagement : offrir à chaque élève le meilleur des cultures française et canadienne, dans un cadre stimulant, inclusif et tourné vers l’avenir.

-30-

Photo : À l’occasions des portes ouvertes, les familles pourront voir les élèves en action. (Crédit : LFT)