Charles-Antoine Rouyer a donné une conférence au parc Downsview sur les bienfaits de la nature pour la santé humaine, dans le cadre des programmes éducatifs destinés aux francophones du Grand Toronto. Il a expliqué que les espaces verts réduisent le stress, améliorent la santé physique et renforcent les liens sociaux. Il a aussi évoqué les inégalités d’accès à la nature en ville. Il propose des gestes simples comme marcher dans un parc ou observer la biodiversité urbaine. Il rappelle enfin que la nature en milieu urbain représente un enjeu majeur de santé publique et de durabilité.

(Crédit photo: Parc Downsview)