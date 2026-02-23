Du 9 au 11 février, la Société économique de l’Ontario (SÉO) participait aux côtés du RDÉE Canada, des organisations membres et de nombreux partenaires, à l’expérience Destination Canada à Tunis. L’équipe de la SÉO a eu l’occasion de rencontrer des centaines de candidats intéressés par les perspectives d’emploi en Ontario. Cette tournée a été marquée par des échanges avec plusieurs partenaires institutionnels, ainsi que par une rencontre avec Alexandre Bilodeau, ambassadeur du Canada en Tunisie, et des représentants de gouvernements provinciaux venus à la rencontre des talents francophones. Le Forum Mobilité 2026 s’est poursuivi à Paris le 14 février.

Photo (Crédit : RDÉE Canada)