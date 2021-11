Le 11 novembre dernier, le Collège du Savoir, situé à Brampton, tenait son assemblée générale annuelle. En ce Jour du Souvenir, un des premiers gestes du directeur général, Saint-Éloi Tshilumba, fut de demander une minute de silence en mémoire des soldats tombés au combat. Puis, les participants à la rencontre se sont penchés sur le bilan que ce centre d’alphabétisation trace de son année administrative 2020-2021.

« La pandémie nous a donné l’occasion de faire plus de choses et de les faire différemment. Nous sommes fières de voir tout ce que le personnel, les bénévoles, les partenaires et les apprenants du Collège du Savoir ont su accomplir, a déclaré la présidente de l’organisme, Lucette Shibanda. Le contexte social et économique est en plein bouleversement, et il faudra assurer une transition harmonieuse vers l’après pandémie. Ce seront de beaux défis stratégiques à relever! »

Saint-Éloi Tshilumba a relaté, dans son mot figurant au rapport annuel, le changement de dynamique depuis l’an dernier : « La pandémie en cours a confirmé notre analyse des raisons justifiant cette nouvelle politique globale de formation des adultes que nous réclamons. Ainsi, les besoins d’apprentissage ont été nombreux et concernent divers domaines (santé et bien-être, formation au numérique, finances personnelles, formation professionnelle et technique, etc.). Dès les premiers mois de la pandémie, les services de référence en alphabétisation pour adultes ont connu une hausse importante de demandes, notamment en raison des bouleversements associés au marché du travail ».

Le directeur général a ajouté, au cours de son intervention, que toutes les formations étaient offertes en format virtuel, ce qui fut une excellente expérience tant pour l’équipe du collège que pour les apprenants.

Les turbulences socioéconomiques causées par la pandémie ont fait en sorte que non moins de 945 personnes ont contacté l’organisme pour des besoins qui ne relevaient pas de son mandat (immigration, santé, logement, etc.). Ils ont été référés aux services appropriés. Cela dit, ce sont également 81 apprenants qui ont bénéficié des programmes du Collège du Savoir.

Au chapitre financier, aucun changement majeur ne distingue le rapport déposé cette année de celui de l’année dernière. Quant au conseil d’administration, là encore, c’est la stabilité et la continuité qui priment puisqu’il sera composé des mêmes personnes pour l’année qui commence, soit Lucette Shibanda, Piraweena Raam, Don Simmons, Tara Zongia, Franco Karas, Ximena Hernandez et Marie-Thérèse Kanyinda.

PHOTO – Saint-Eloi Tshilumba, directeur général