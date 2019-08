Si la saison 2019-2020 du Club canadien de Toronto est à l’image de son cocktail de lancement, les prochains mois risquent d’être mémorables. « On a été piégé par notre propre succès! », se réjouit Richard Kempler, directeur général de l’organisme en faisant remarquer que 165 personnes étaient présentes, une affluence bien au-delà de ce à quoi s’attendaient les organisateurs.

Même si les participants étaient un peu serrés au Toronto Thompson Hotel, cela valait la peine d’y être en cette belle soirée du 28 août car c’était l’occasion idéale pour apprendre ce que le Club canadien réserve à la communauté au cours des prochains mois.

Une des grandes nouvelles résidait dans la transformation du prix RelèveTO en RelèveON. En effet, ce concours réservé aux jeunes professionnels et entrepreneurs sera dorénavant d’envergure provinciale. « Je dois dire que l’on est toujours partenaire avec Radio-Canada et la Société économique de l’Ontario », précise Richard Kempler, directeur général du Club canadien. Ces deux collaborateurs, ayant des antennes aux quatre coins de la province, seront des plus utiles pour contribuer à la bonne marche de ce concours.

Ils ne seront pas les seuls à mettre la main à la pâte. « Cette année, la grande nouveauté, c’est qu’on a un comité de recrutement dirigé par Alexandre Nolet, un des finalistes de la première édition », poursuit M. Kempler en entrevue. Le concours RelèveON est mis sur pied par un ensemble de comités sous la coprésidence de Gabrielle Comtois et Alexandre Blanchard, deux membres du conseil d’administration du Club canadien. Des membres de l’organisme et des représentants des partenaires siègent sur ces comités formant une équipe expérimentée et dynamique.

Les intéressés pourront déposer leur candidature dès le début du mois de novembre. Quant au gala, il se tiendra le 23 avril 2020.

En ce qui touche la programmation, le Club canadien promet une saison captivante. L’organisme commencera en force avec, le 26 septembre de 17 h 30 à 20 h au Scotiabank Arena, un cocktail dinatoire dont l’invité d’honneur sera Charles Dubé-Brais, entraineur adjoint des Raptors 905, club-école de la célèbre équipe de basketball. Plusieurs autres représentants du milieu sportif seront présents.

Le 23 octobre, ce sera au tour de Kareen Rispal, ambassadrice de France au Canada, d’entretenir son auditoire au sujet de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Le dîner-conférence se tiendra au One King West Hotel à partir de midi.

Ce sera au même endroit qu’aura lieu, le 20 novembre, un débat entre Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Amanda Simard, députée provinciale, et Stéphanie Chouinard, professeure de science politique au Collège militaire royal de Kingston. Les trois invités feront le point sur la francophonie ontarienne un an après les annonces du gouvernement de Doug Ford.

En décembre, l’année se conclura par un cocktail organisé en collaboration avec le Toronto French Business Network, organisme auquel le Club canadien offrira d’ailleurs sa contribution pour une présentation qui se tiendra le 18 septembre et qui portera sur les défis représentés par le géant du commerce en ligne Amazon.

Sans doute, le lecteur familier avec les activités du Club canadien aura-t-il remarqué que l’organisme semble avoir pris goût au nomadisme. « On a voulu changer un petit peu. Pendant 30 ans, les lunchs du Club canadien ont eu lieu à l’hôtel Royal York. On essaie d’innover mais on ne refuse pas d’y retourner », explique M. Kempler. C’est donc dans un nouveau décor et une nouvelle ambiance que l’organisme poursuivra maintenant son mandat.

L’année 2020 ne manquera pas d’être dans la continuité de ce qui se prépare pour l’automne. L’hiver prochain verra notamment le Club canadien nouer des contacts avec la Jeune chambre de commerce de Montréal et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec dans le but de promouvoir la relève entrepreneurial. C’est dire combien le Club canadien entend élargir ses horizons.

PHOTO : Il y avait foule à la conférence de presse qui a précédé le cocktail.