La Fiducie du patrimoine ontarien promeut chaque année une série de visites dans plusieurs communautés des quatre coins de la province. Cet événement, connu sous le nom de « Portes ouvertes Ontario », met en vedette des sites de natures diverses : historique, culturel, commercial, scientifique, institutionnel, etc. Plusieurs peuvent être visités l’année durant tandis que d’autres sont habituellement fermés au public, de sorte que les Portes ouvertes constituent une occasion unique de jeter un coup d’œil à l’envers du décor de certaines institutions et de se faire expliquer leur fonctionnement.

Mississauga est l’une de ces villes qui présentent leurs attraits dans le cadre de cet événement. Le 14 septembre, les visiteurs auront le choix parmi 12 sites dont la moitié figurent au programme pour la première fois.

Au chapitre historique, le cimetière commémoratif de Streetsville est un émouvant et fascinant rappel des origines de Mississauga. Établi en 1824 et utilisé jusqu’en 1891, il est le lieu du dernier repos de bon nombre de pionniers ayant jeté les bases de ce qui est aujourd’hui la troisième ville la plus populeuse en Ontario. Dans la même veine, l’antique moulin Ardent, bâti en 1835 pour battre la farine, sera un incontournable pour découvrir le passé économique de la région.

Le RTD Centre et l’Orange Hall, situés côte à côte, constituent un intéressant jumelage architectural respectant l’esthétique du quartier Streetsville. Quant à ceux qui voudraient combiner une visite patrimoniale avec une expérience des plus contemporaines, ils pourront se rendre à la Maison Mabel Graydon, construite en 1897, où se trouve aujourd’hui un studio de tatouage dont le personnel se fera un plaisir d’expliquer en quoi consiste leur art.

Les nouveautés ne comprennent pas que des attentions au passé. Le parc Father Kamber, propriété de l’église des Martyrs croates, est une aire de villégiature habituellement fermée au public mais elle sera alors ouverte à tous les visiteurs. La mosquée Jamia Riyadhul Jannah, fondée en 2010, ne se démarque pas non plus par ses attraits patrimoniaux mais sera pour plusieurs une occasion de se familiariser avec le monde de l’Islam.

Quant aux attractions qui reviennent cette année au programme, elles comptent aussi leur lot de sites à vocation religieuse, ou qui à tout le moins sont ancrés dans le multiculturalisme propre à Mississauga. Il en est ainsi de l’impressionnant temple bouddhiste Fo Guang Shan et du pittoresque Centre du patrimoine hindou, l’un et l’autre lieu de culte mais aussi de rencontre, d’éducation et de partage socioculturel.

Les ressources municipales ont également été mises à l’honneur avec le Centre communautaire Vic Johnston, haut lieu du sport amateur dans la ville, la Salle communale de Streetsville, construite en 1860 et qui a connu de multiples usages au cours des ans, et le Centre Kinsmen et des citoyens aînés de Streetsville, autre édifice tout aussi vieux et qui dessert la communauté de plusieurs façons.

Comme il est facile de le constater, le quartier Streetsville est au cœur des attraits de Mississauga. Il n’en donc pas étonnant que le siège social de la Société historique qui se consacre à ces quelques charmantes rues soit lui aussi à visiter. Il s’agit de la Maison en bois rond Leslie, datant de 1826, un des rares bâtiments de bois du XIXe siècle encore debout.

Les Portes ouvertes ne sont pas qu’une liste de bâtiments intéressants : plusieurs activités leurs sont liées et, à Mississauga, cela se traduira notamment par des visites guidées. Pour plus de renseignements, il suffit de consulter le site doorsopenontario.on.ca/fr/mississauga-streetsville.

PHOTO : Le temple du Centre du patrimoine hindou