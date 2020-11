Le Club canadien de Toronto (CCT) est un des récipiendaires du Programme d’appui à la francophonie ontarienne (PAFO) qui a été annoncé à la fin du mois d’octobre. L’organisme a reçu une subvention de 50 000 $ pour mettre en marche son projet Intégration 360 qui débutera ce mois-ci et se poursuivra jusqu’en mars 2021.

Le PAFO contribue à soutenir la vitalité de la communauté franco-ontarienne en mettant l’accent sur la promotion de la langue française et le développement socio-économique de la communauté francophone de la province.

« Notre gouvernement reconnaît que la communauté francophone de l’Ontario représente un levier économique important et que les entrepreneurs et entreprises francophones contribuent grandement à la prospérité de l’Ontario », a mentionné Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones.

Richard Kempler

Richard Kempler, directeur général du CCT, et son équipe ont donc eu l’idée d’un projet d’intégration qui fait le pont entre les nouveaux arrivants; une main-d’œuvre qualifiée, et les employeurs bilingues potentiels.

Le directeur général signale que le Grand Toronto vit une forte croissance de francophones et qu’au sein de cette communauté, il y a un manque de représentation de la diversité.

« Nous voulons accueillir les nouveaux arrivants et leur donner des outils nécessaires qui leur permettront de développer leur potentiel dans notre environnement socio-économique et culturel », a indiqué M. Kempler.

Il donne en exemple la culture de travail en France, où les travailleurs optent souvent pour la franchise. La culture de travail au Canada est beaucoup plus axée sur le travail d’équipe et l’écoute. Une fois le nouvel arrivant initié à cette différence, il peut s’intégrer à son emploi plus facilement.

Le bénévolat et l’engagement communautaire sont aussi vus différemment d’un pays à l’autre. Il est donc normal que le Canada soit appelé à expliquer la place culturelle du bénévolat dans notre société.

Au cours de ce projet, le CCT espère démontrer la valeur de cette main-d’œuvre qualifiée et bilingue et les avantages pour les employeurs à embaucher ces nouveaux arrivants.

Intégration 360 propose donc 10 ateliers virtuels. Ouverts à tous, ils auront pour but d’outiller les participants en résolution de conflit, ce qui peut fortement contribuer à améliorer les relations professionnelles. De plus, le programme inclura des séances de réseautage, déjà populaires au CCT, entre les participants et de futurs employeurs. Le premier atelier est prévu pour le 27 novembre.

Pour plus de renseignements : https://clubcanadien.ca/

SOURCE – Élodie Dorsel