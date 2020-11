En partenariat avec la Croix-Rouge, l’Auberge francophone d’accueil et des services aux immigrants organise la distribution de panier de nourriture aux communautés de minorité raciale et ethnoculturelle francophone d’Etobicoke et des environs.

Pour la directrice générale de l’Auberge, Julie Lutete, ces paniers tombent à point nommé pour certaines familles, surtout que la pandémie exerce toujours une pression économique accrue pour les familles à faible revenu. De plus, avec le temps des Fêtes qui approche à grands pas, cette aide est bien appréciée. La demande du service dépasse bien la prévision des 100 paniers originaux et l’organisme espère subvenir à ce besoin.

Avec une équipe des employés de l’Auberge et quelques bénévoles, la distribution des paniers se fait le samedi matin à 925, Albion Rd à Etobicoke mais il faut réserver sa place. Un nombre limité de paniers sont disponibles et offerts sur la base du premier arrivé, premier servi. Avec les réservations, l’Auberge peut réduire le nombre de visiteurs à l’intérieur du centre et peut maintenir les protocoles sanitaires mis en place pour la COVID-19. Ce service devrait être offert jusqu’au 30 novembre.

L’Auberge offre aussi un service de livraison de repas chauds. Ce programme est destiné aux aînés Noirs francophones et aux aînés à mobilité réduite de la région du Grand Toronto situés dans la zone de distribution. Ce service se poursuivra jusqu’au 15 décembre et les inscriptions sont ouvertes!

Pour s’inscrire à la liste de distribution de paniers ou au service de livraison de repas chauds, il suffit de communiquer avec l’Auberge francophone au 647-572-9000.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Employés et bénévoles de l’Auberge francophone