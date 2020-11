Le temps des Fêtes approche tranquillement mine de rien et même s’il sera différent cette année en raison de la pandémie, il faut quand même profiter de la joie et de la bonne humeur qui soudainement envahissent la ville. Une des activités populaires est l’édition de Noël du Trinity Bellwoods Flea Market qui devrait être en plein essor la journée du 22 novembre, de 11 h à 18 h.

Le marché est une occasion parfaite d’encourager les entrepreneurs et les commerces locaux qui en ont particulièrement besoin durant la COVID-19. Magasiner localement n’a jamais été aussi important que présentement.

Parmi les nombreux vendeurs quelques-uns offrent des services en français dont Clémentine Climent avec sa boutique Clémentine.

Inspirée de ses voyages et de son respect pour l’environnement, Mme Climent a ouvert une boutique de produits ménagers simples et durables. « La France a nourri ma passion pour l’artisanat, le Japon a développé mon appréciation pour le design minimaliste et New York a inculqué l’idée de l’entrepreneuriat. Toronto m’a donné l’environnement serein pour mettre tout cela ensemble », raconte-t-elle. Son but principal avec Boutique Clémentine : s’éloigner de toute chose plastique et polluante.

Elle donne l’exemple des cantines scolaires en France qui utilisent les produits de la marque Duralex faits de verre trempé pour les élèves du primaire. Ils sont très résistants aux chocs et s’ils se brisent, c’est en minuscules morceaux non coupants. Mme Climent apprécie Duralex aussi pour le fait que ces produits sont fabriqués de sable récolté en France et ont une très faible empreinte écologique.

L’entrepreneure nomme d’autres produits qu’elle a sélectionnés sur des bases humanitaires. Les sacs Filt de sa boutique sont fabriqués par des personnes en réinsertion et font aussi partie de programmes de travail adapté. Les couteaux Nogents utilisent du bois d’une forêt française qui est récolté de façon durable. « Achetez-le une fois et utilisez-le pour la vie », déclare-t-elle en slogan.

Elle parle aussi de sa théière qui la suit d’un pays à l’autre depuis plus de 20 ans et de son ouvre-boîte garanti à vie, un incontournable dans sa famille depuis plusieurs générations.

« Il y a quelque chose d’excitant et de rassurant de travailler avec des entreprises engagées socialement depuis plus de 100 ans », confie-t-elle. Les tissages Moutet existent depuis 1919, soit cinq générations et travaillent avec des designers internationales tout en restant une entreprise très locale dans sa production. « Ils ont survécu deux guerres mondiales, et maintenant une pandémie », conclut-elle.

Le marché de Noël de Trinity Bellwoods offre aussi la chance de rencontrer d’autres entrepreneurs. C’est ce que Mme Climent préfère du marché, en plus de l’interaction humaine et le sentiment de communauté parmi les vendeurs et les clients.

Le Trinity Bellwoods Flea Market à lieu au Great Hall au 1087 Queen St W, le 22 novembre de 11 h à 18 h*. L’entrée est gratuite.

SOURCE – Élodie Dorsel

PHOTO – Clémentine Climent avec son ouvre-boîte Nogent préféré