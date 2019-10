Les dirigeants et employés du Centre francophone de Toronto (CFT) recevaient la population et ses membres le lundi 16 septembre dans le cadre d’une activité portes ouvertes dans leurs locaux de la rue Richmond, suivie de l’assemblée générale annuelle (AGA) de l’organisme.

Pour cette occasion, le CFT avait invité Jennifer McKelvie, conseillère municipale de Scarborough-Rouge Park et présidente du Comité consultatif des affaires francophones de Toronto (CCAFT).

Mme McKelvie a pu s’adresser aux participants en début d’assemblée et a parlé de ses origines. « Mes ancêtres ont immigré au Canada en 1671, dit-elle. Ils sont allés en France avant de s’établir en Acadie et mon grand-père était Québécois! » Elle a confié être un produit du programme d’immersion française, comme beaucoup d’Ontariens.

« Aujourd’hui, je suis un des rares élus à l’Hôtel de ville de Toronto qui puissent s’exprimer en français. C’est quelque chose dont je suis très fière car il est primordial d’avoir une voix francophone autour de la table du Conseil. »

Elle a aussi souligné l’importance des services offerts par le Centre francophone dans la Ville Reine, un organisme qui est maintenant accrédité par le Centre canadien de l’agrément. « Le CFT est surtout important pour les nouveaux arrivants. On sait qu’environ 45 % de la population francophone est issue de l’immigration. C’est quand même incroyable », ajoute Mme McKelvie.

Suite à son discours, l’AGA s’est déroulée devant une soixantaine de membres et employés du CFT. Dans son rapport, le président Jean-Luc Bernard a parlé d’une année de renforcement et de poursuite des objectifs stratégiques de l’organisme. « Nous avons ouvert un point de service dans la région de Peel-Halton, dit-il, et notre vision est de rejoindre les francophones du Grand Toronto et de répondre à leurs besoins tout près de chez eux. Aucun francophone de notre région ne doit être laissé pour compte! Avec l’appui de plusieurs partenaires, nous avons aussi ouvert un point de service à l’aéroport Pearson, ce qui nous confère un mandat provincial, national et même international. Il s’agit d’une importante réalisation qui a un impact direct sur le développement de la francophonie en Ontario et au Canada. »

Le CFT voit grand et c’est pour cette raison qu’après les présentations des rapports annuel et financier de l’organisme, un vote pour entériner une motion adoptée par le conseil d’administration le 8 avril dernier était à l’agenda pour modifier les lettres patentes et règlements généraux du Centre dans le but de changer le nom du CFT pour Centre francophone du Grand Toronto.

Un membre dans la salle a alors demandé quelles seraient les limites géographiques de ce nouveau territoire et la directrice générale, Florence Ngenzebuhoro, a confirmé qu’il s’agissait de la zone couverte par les indicatifs régionaux 416 et 905. Ces changements ont été approuvés par l’assemblée.

Lors de la période d’élection, Marlène Thélusma Rémy, Sylvain Rouleau, Isabelle Girard et Céline Martineau ont été réélus par acclamation, ainsi qu’un nouveau venu élu de l’auditoire, Aliou Sène.

Après l’AGA, le nouveau conseil d’administration a tenu sa première réunion et a choisi de reconduire Jean-Luc Bernard à la présidence de l’organisme. Il sera appuyé sur le comité de direction par la nouvelle vice-présidente Céline Martineau, le nouveau trésorier Aliou Sène et le secrétaire Youssouf Kalogo.

PHOTO: Employés et membres de la communauté ont participé à l’AGA du CFT.