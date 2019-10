Le Folk Music Ontario est un organisme réunissant, à la manière de Contact Ontarois, les principaux intervenants du secteur de la musique afin de permettre aux artistes de se faire connaître des diffuseurs. Comme son nom l’indique, c’est la musique folk qui est, dans ce cas, mise à l’honneur.

Cette catégorie musicale englobe plusieurs genres de diverses provenances. Le country n’y est pas en reste et c’est pourquoi le duo Beauséjour s’est taillé une place au congrès annuel de l’organisme qui s’est tenu à Mississauga du 27 au 29 septembre. En effet, plusieurs formations ont eu l’occasion de se produire par le biais de « vitrines », une formule éprouvée qui permet à une multitude de chanteurs et musiciens de livrer un aperçu de leur talent le temps de quelques chansons.

Mais qu’est-ce donc que Beauséjour? Il s’agit d’un duo formé de l’Acadien Danny Boudreau et de la Franco-Manitobaine Jocelyne Baribeau. Cette escale à Mississauga s’inscrivait dans le cadre d’une tournée d’une vingtaine de spectacles en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick. Il ne s’agit cependant pas de la première collaboration entre les deux artistes qui, depuis leur rencontre il y a deux ans sur le plateau de l’émission Pour l’amour du country, n’ont pas perdu de temps à enchaîner les projets.

Le premier a pris la forme d’une série de spectacles intimistes au Manitoba au printemps 2018. « Au moment de cette tournée, Jocelyne voulait faire un album solo, raconte Danny Boudreau. La première chanson qui est née, c’est Lucille Starr, à la suite de quoi on en a écrit une deuxième, une troisième… »

Peu à peu, Mme Baribeau a cependant reconsidéré son idée initiale et a proposé à M. Boudreau de l’accompagner en duo. Après tout, les chansons s’y prêtaient bien et leurs voix se mariaient à merveille, de sorte que c’est tout naturellement que les deux artistes ont mis en commun leurs aptitudes et leurs expériences.

« On a fait un album qui est le reflet d’une société. On parle beaucoup de personnes et d’endroits qui nous ont marqués ou que l’on aurait aimé connaître », explique M. Boudreau. « Ça se base beaucoup sur les conversations qu’on a eues pendant notre tournée au Manitoba. On avait beaucoup d’anecdotes à se raconter », relate de son côté Mme Baribeau. Qui plus est, malgré la distance qui sépare leurs provinces d’origine, une inspiration commune les animait, aiguillonnée par les grands espaces (la mer pour l’un, les prairies pour l’autre) et l’appartenance à une communauté francophone en situation minoritaire.

Leur musique, bien que s’inscrivant dans le sillage d’un style connu et pratiqué partout en Amérique du Nord, n’en a donc pas moins des caractéristiques et un son bien à elle.

Au-delà de cet album se profilait aussi une collaboration à long terme : Beauséjour. D’où la formation tire-t-elle son nom? « On voulait trouver quelque chose qui nous reflète tous les deux », s’amuse Jocelyne Baribeau. Après avoir soupesé diverses idées jouant sur leurs noms de famille respectifs, les deux compères ont jeté leur dévolu sur la géographie. Beauséjour est le nom d’une ville du Manitoba de même qu’un fort, aujourd’hui lieu historique national, au Nouveau-Brunswick. Les deux cultures régionales se trouvent ainsi réunies par le biais d’un nom bien français.

Beauséjour a fait paraître deux premiers singles au cours des dernières semaines : Le vieux country et Lucille Starr. Ils préfigurent l’album éponyme de la formation qui sortira le 18 octobre prochain et qui comprendra 10 chansons. Ce premier album sera disponible chez les disquaires et en ligne.

L’intérêt se développe donc autour de Beauséjour qui continue à épater son public grandissant.

PHOTO : Jocelyne Baribeau et Danny Boudreau