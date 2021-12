Au début du mois, Le Cercle de l’amitié proposait aux enfants un spectacle sur le thème de Noël. Puis, le 11 décembre, tradition du temps des Fêtes oblige, l’organisme accueillait un groupe de musique folklorique pour son activité ciblant cette fois un public adulte.

C’est avec 17 ans d’expérience et cinq albums à son actif que De Temps Antan a offert un concert bien rodé à un public qui comprenait des spectateurs aussi bien de la région de Peel que de la région de Windsor. En effet, les membres du Club Richelieu le plus au sud de la province se sont joints au public à l’occasion de son « Bal du président ». Difficile d’estimer le nombre exact de personnes qui ont eu le plaisir d’écouter ces airs d’hier à aujourd’hui, mais il devait s’agir d’une centaine.

De leur studio de Saint-Côme dans Lanaudière, au Québec, le trio a enchaîné les mélodies en jouant au violon, à la guitare, à la guimbarde, à l’harmonica, à l’accordéon et à grand renfort de tapage de pieds. Formé d’Éric Beaudry, David Boulanger et Pierre-Luc Dupuis, De Temps Antan évolue au sein d’un répertoire enjoué à l’image de la longue feuille de route de ses protagonistes.

Les trois comparses ont d’ailleurs épaté leur public franco-ontarien pendant une heure et demie avec des chansons et des pièces instrumentales divertissantes et plutôt méconnues pour la plupart. Il s’agissait sans doute là d’un des attraits du spectacle, le groupe ne s’étant pas plongé – peut-être à dessein – dans le catalogue des chansons ressassées chaque décembre par trop d’artistes.

Une poignée d’oeuvres célèbres ont néanmoins été abordées mais il ne s’agissait pas de chansons de Noël. En veillant su’l perron, popularisée par Dominique Michel, et Y’a rien là, succès de Maurice Paquin, se sont ainsi démarqués au milieu de nombreuses pièces folkloriques tirés de divers répertoires régionaux.

Et voilà! Cette fois, l’année 2021 est, pour ainsi dire, bel et bien terminée pour Le Cercle de l’Amitié qui se prépare à relever les défis et saisir les opportunités qui se présenteront en 2022.

PHOTO – De Temps Antan en spectacle pour Le Cercle de l’amitié