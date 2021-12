Le 4 décembre en après-midi, Le Cercle de l’amitié de Mississauga accueillait les petits en ligne le temps d’un spectacle de Noël conçu à leur intention. Pendant une quarantaine de minutes, La mission de Noël de Farfouille a transporté son public au pôle Nord ou, autrement dit, dans l’imaginaire des créateurs d’Animations Clin d’oeil, la troupe ayant produit cette pièce.

Celle-ci comprenait trois rôles qui reposaient tous sur les épaules d’un seul comédien. C’est d’abord avec le lutin Farfouille que le public a fait connaissance. Cet humble ouvrier à l’emploi du père Noël se fait confier une mission impromptue par son patron : retrouver l’étoile qui chaque année guide le traineau magique dans son périple et qui cette fois a disparu.

Alors que Farfouille se démène pour mener à bien sa mission, les enfants reçoivent la visite de Falala, vaniteux et extravagant directeur de chorale, et de Dring-Dring, le gardien des étoiles expert en son domaine. Ce dernier offrira d’ailleurs au public de plus amples informations sur l’origine aussi mystérieuse que féérique des étoiles.

Alors qu’organismes et institutions sont présentement à mi-chemin entre le présentiel et le virtuel dans leur offre de services et d’activités, Le Cercle de l’amitié a préféré jouer de prudence et présenter sa programmation culturelle de Noël par l’entremise du web uniquement.

Cela a des avantages certains. Ainsi, les enfants qui n’ont pas pu assister au spectacle La mission de Noël de Farfouille pourront se reprendre avec Le grand tour de Bobine la lutine, qui lui demeurera accessible jusqu’au 2 janvier sur Vimeo. Il suffit de contacter l’organisme pour plus d’information.

Cela dit, le Cercle de l’amitié n’avait pas oublié les adultes lors de l’élaboration de sa programmation : pour sa soirée du 11 décembre, l’organisme s’est tourné vers le populaire groupe folklorique De Temps Antan et sa musique d’hier à aujourd’hui.

En décembre, ce n’est pas le choix qui manque pour les francophones de Peel et d’ailleurs en termes d’activités du temps des Fêtes et le Cercle de l’amitié, comme on peut le constater, s’est assuré d’être de la partie.

PHOTO – Un des personnages du spectacle pour enfants