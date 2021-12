« On s’est dit pourquoi ne pas faire pas un truc ensemble, nous sommes beaucoup plus fortes ensemble », partage Elisabeth Loumaye-Six, artisane et propriétaire de Rouge Citron. Elle est l’une des six femmes francophones passionnées de l’artisanat qui se sont regroupées en mouvement collectif afin de mettre en valeur leurs activités entrepreneuriales.

« En plus d’une grande camaraderie entre nous, on aime les produits des autres. Nous sommes nos plus gros fans! », s’esclaffe-t-elle.

Les entrepreneures vendent des produits au goût du Canada, mais avec une petite touche française ou européenne. Ces créatrices ont en commun la passion pour des réalisations uniques et de qualité́.

« Ça fait du bien de se retrouver après la COVID. On fait partie de différents marchés virtuels qui sont chouettes, mais ça reste compliqué », affirme Mme Loumaye-Six. Compliqué et solitaire aussi. « Le parcours d’artisanat est solitaire, c’est bien d’avoir les avis des autres, surtout à la création de nouveaux produits qu’on commence à tester », explique-t-elle.

La French Pop-up se réunit surtout aux alentours d’importantes festivités comme le temps des Fêtes, la St-valentin, etc. Entre-temps, elles évoluent également chacune de leur côté.

Pour leurs « Pop-ups », elles ont choisi une approche tout à fait charmante et très européenne. Elles s’installent une journée dans un quartier plutôt résidentiel chez quelqu’un dans une maison privée!

« C’est drôle que ça amuse les gens ici, car en France ou en Belgique, c’est assez commun de voir des boutiques éphémères prendre vie chez quelqu’un le temps d’une journée », partage Mme Loumaye-Six. C’est une formule qui en plus d’être ultra conviviale permet un meilleur rapport qualité-prix.

« On n’a pas de charge extrême comme un loyer hyper cher donc nos prix reflètent tout simplement notre travail sans plus », affirme-t-elle.

Lors d’un récent Pop-up, elles ont demandé aux visiteurs de retirer leurs chaussures à l’entrée, car c’était le déluge dehors. « C’est très chaleureux comme ambiance. Je crois que les gens ont l’impression d’arriver chez une bande de copines et c’est clair qu’on s’amuse nous aussi », déclare-t-elle.

À chaque Pop-up, elles invitent aussi un invité spécial. Pour celui du 3 décembre, c’était la boutique Franglish qui s’est jointe à elles et qui offre une vaste sélection de produits décadents originaires de France et de Belgique. Idéal pour le temps des Fêtes.

Les six femmes du French pop-up sont :

Emmanuelle Pez, Phyl’home – des compositions florales pour toutes occasions, bouquets de la semaine couronnes et compositions festives avec bougie.

Elisabeth Loumaye-Six, Rouge Citron – trousses de toilette et divers étuis et accessoires brodés de motifs ou de noms complètement personnalisables.

Marine de Chantemele, AB Paddle – design peint sur des pagaies décoratives en plus d’offrir des ateliers (anniversaires, etc.) où l’on peint ses propres pagaies.

Catherine Sequalino-Poitier, CSP Arts – avec une technique de broderie ancestrale, elle fabrique de magnifiques broches, des décorations dans les tambours de broderie.

Tania Cummins, Candeloon – fabricante de bougies coulées chez elle avec des parfums de France ainsi que des sachets de senteurs pour les armoires.

France Michel, comme à la maison by France – En utilisant la technique avec pochoir, elle peint sur céramique un style cottage canadien ou encore des motifs ou noms complètement personnalisables.

Chacune des entreprises artisanales ainsi que les informations des prochains pop-up se trouve sur la page Instagram @lefrenchpopup

Que le magasinage du temps des Fêtes commence avec un souci pour les produits locaux!

(Photo : courtoisie de la French Pop-up)