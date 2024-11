Jean Chartrand

Depuis 40 ans, le Consortium Centre Jules-Léger (Centre) offre une éducation spécialisée aux élèves francophones de l’Ontario, de la maternelle à la 12e année qui sont sourds ou malentendants, sourds-aveugles, aveugles ou en basse vision ainsi qu’aux élèves ayants des difficultés d’apprentissage sévère.

Muni d’un personnel scolaire hautement spécialisé dans de multiples domaines, le programme de formation transforme la vie de ses apprenants en développant chez eux des stratégies d’apprentissage en plus d’un bagage de compétences qui leur permettent de cheminer vers l’autonomie.

Basé à Ottawa, le Centre a connu tout un essor à la suite du transfert de gouvernance de l’organisme, qui a passé d’une administration ministérielle à une gouvernance entièrement francophone pour les francophones. De 2017 à 2019, les efforts de Johanne Lacombe, Lucille Collard, François Guérin, Jeannette Labrèche, Melinda Chartrand et Suzanne Salituri ont mené à ce transfert historique le 17 août 2020.

« Aujourd’hui, on peut réellement observer l’impact positif de ce projet pour la communauté franco-ontarienne, déclare Jean-François Boulanger, directeur de l’éducation du Centre. Le Consortium Centre Jules-Léger est devenu la référence en éducation spécialisée en Ontario et plus largement encore. Ce transfert de gouvernance a permis d’augmenter substantiellement le nombre d’élèves desservis, d’établir des partenariats stratégiques en Ontario et au Canada, ainsi que de collaborer avec des organismes en éducation à l’échelle mondiale. »

La réalisation de ce projet démontre que, grâce aux efforts d’un groupe de visionnaires, ce transfert de gouvernance a permis de répondre aux besoins uniques de la communauté franco-ontarienne. En se positionnant comme un leader en éducation spécialisée lors du transfert, le Centre contribue maintenant à l’épanouissement de ses élèves partout en province et au rayonnement de l’Ontario français. Mettant l’accent sur l’innovation, la durabilité afin de mieux répondre aux besoins uniques des francophones, il incarne parfaitement les valeurs du prix Horizon franco-ontarien qu’il a reçu lors du dernier congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Enfin, Samia Ouled Ali, présidente du conseil d’administration du Consortium cette année, résume en quelques mots le sentiment d’accomplissement du comité du projet de transition : « C’est un beau cadeau pour fêter nos cinq ans! »

Photo (Jean Chartrand): De gauche à droite : Luc Bonaventure Amoussou (AFO), Samia Ouled Ali (ACÉPO), Johanne Lacombe et Melinda Chartrand (AFOCSC), et Lucille Collard (AFO)