Richard Caumartin

Contrairement aux années précédentes, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) n’a pas organisé de grand gala pour souligner le Mois de l’histoire des Noirs Le Centre francophone souligne le parcours de sa directrice générale cette année. Les dirigeants ont plutôt choisi de présenter une célébration vidéo sur YouTube, le 27 février, afin de souligner surtout le parcours exceptionnel de sa directrice générale Florence Ngenzebuhoro ainsi que des artistes noirs francophones de talent.

« Cet événement est une vitrine de l’excellence et de la diversité au sein de la francophonie noire, reflétant notre engagement envers une francophonie plurielle et inclusive. Il s’agit d’un moment de reconnaissance, d’appréciation et de célébration de l’apport inestimable de la communauté noire, à la richesse culturelle et sociale de Toronto, et au-delà », précisait l’introduction de la vidéo.

Animée par Patrick Bizindavyi, cette célébration conservait le thème officiel du Mois de l’histoire des Noirs 2024, soit L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire!

La projection d’une trentaine de minutes a débuté avec un résumé des nombreux services offerts au CFGT, suivi de messages enregistrés du président de l’organisme, Aliou Sène, et de diverses personnalités politiques dont Edith Dumont (lieutenante-gouverneure de l’Ontario), Carl Bouchard (commissaire aux services en français), Arielle Kayabaga (députée fédérale de London-Ouest) et Caroline Mulroney (ministre des Affaires francophones).

Mme Mulroney a cité en exemple de parcours exceptionnels de personnalités noires de Toronto celui de Florence Ngenzebuhoro qui a annoncé récemment qu’elle quittait ses fonctions de directrice générale du CFGT à la fin du mois de mars.

« Le parcours remarquable de Mme Ngenzebuhoro a été honoré à maintes reprises au cours des dernières années, elle qui a reçu l’Ordre de l’Ontario, la plus haute distinction civile de la province réservée aux Ontariennes et Ontariens dont l’excellence a laissé un héritage durable dans la province, au Canada et dans le monde. Florence Ngenzebuhoro est une femme d’exception », déclarait Mme Mulroney.

Quelques artistes dont Kora Duo et Maria Siga ont offert des prestations musicales. Cependant, la plus grande partie de cette projection était consacrée à une entrevue réalisée par le journaliste Karim Djinko avec Florence Ngenzebuhoro qui abordait surtout son parcours depuis son arrivée au Canada. Mère de six enfants, elle a raconté sa trajectoire inattendue de princesse africaine à réfugiée canadienne, puis comme leader franco-ontarienne. Femme de courage, elle a avoué n’avoir jamais craint de foncer pour atteindre ses objectifs. « Mon plus grand accomplissement aura été d’inspirer des gens comme moi, des réfugiés, des immigrants, pour réussir leur intégration. Le Canada est un pays d’opportunités et il ne tient qu’à eux de les saisir. » Son rêve est d’avoir un impact encore plus grand que celui qu’elle a eu au CFGT, aider un plus grand nombre de personnes et d’organismes. Est-ce que cela veut dire que l’avenir la mènera dans une carrière au sein d’un ministère ou en politique? Mulroney histoire à suivre.

Photo: Florence Ngenzebuhoro