Richard Caumartin

Le comité aviseur Appel à l’action contre le racisme de La Passerelle I.D.E. a présenté la première journée parlementaire RésolutionsJeunes à Queen’s Park La Passerelle initie le dialogue contre le racisme en présence de la lieutenant-gouverneure Edith Dumont le 26 février.

Cet événement visait à combler le fossé entre les institutions politiques de l’Ontario et la jeunesse francophone racialisée, favorisant ainsi un dialogue plus inclusif et équitable. Ce dialogue fait suite aux recommandations ressorties de la première édition Résolutions2023, qui a eu lieu à Ottawa les 16 et 17octobre, de symboliser l’engagement collectif envers l’éradication du racisme en Ontario français, et pour préparer la prochaine conférence Résolutions2024 qui se tiendra à Toronto en octobre.

C’est le député de Mushkegowuk-Baie-James et porte-parole pour les affaires francophones de l’opposition officielle à l’Assemblée législative, Guy Bourgouin, qui recevait le groupe de jeunes Noirs francophones et La Passerelle à Queen’s Park. Tous les partis étaient représentés et même la cheffe de l’opposition officielle, Marit Stiles, était présente.

Nous sommes allés faire valoir les enjeux et besoins des jeunes Noirs francophones aux politiciens et préparer la relève. Nous avons développé un programme d’engagement civique et politique pour les jeunes Noirs francophones et racialisés dans le but de créer des sessions interactives entre ces derniers et les politiciens qui les représentent. Nous voulons ainsi faire valoir leurs défis tels que l’emploi, l’éducation, la représentation politique, le racisme, etc. au quotidien.

« Les participants avaient d’abord été formés avant cette rencontre par l’organisme Black Operational Vote. Ils ont appris sur la structure du gouvernement, les différents rôles et ils ont choisi les thèmes sur lesquels ils ont travaillé afin de les présenter aux députés », explique la directrice générale de La Passerelle, Léonie Tchatat.

Les jeunes ont assisté à la période des questions à l’Assemblée législative et ont été reconnus par les députés, ajoute Mme Tchatat. Un grand merci à Velma Morgan, Ebenezer Belayneh et Maryse C. Bermingham pour leur soutien inconditionnel. Cette journée a été un succès grâce à l’appui de la Fondation canadienne des relations raciales. »

En après-midi, le groupe s’est retrouvé dans les bureaux de la firme d’avocats Fasken avec les leaders communautaires de la communauté noire et alliée. La Passerelle a remis un prix Solidarité à l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens pour sa lutte et son engagement face à l’éradication du racisme.

Enfin, il faut aussi souligner que Léonie Tchatat a reçu, le 24 février, le prix Black Diamond Board qui reconnaît l’excellence et la résilience dans la communauté noire de Toronto. La récipiendaire a été honorée pour son travail au sein de la communauté francophone dans la Ville reine.

Photo (La Passerelle) : Le député Guy Bourgouin a accueilli les jeunes Noirs à Queens Park.