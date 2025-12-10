Chrismène Dorme

Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a accueilli, le mercredi 3 décembre, ses membres, partenaires et représentants institutionnels lors de sa célébration annuelle des partenaires. Organisé au siège social de Toronto, l’activité était placée sous le thème Ensemble, pour une communauté solidaire et résiliente, une orientation qui illustre la volonté de l’organisme de valoriser l’engagement qui anime la francophonie torontoise.

Dès l’ouverture, le vice-président du conseil d’administration, Denys Giguère, a rappelé l’esprit de la rencontre : « C’est pour mettre en relief ce qui fait la force du CFGT : une communauté qui avance ensemble, un réseau engagé et une vision stratégique claire pour les cinq prochaines années ».

La présidente-directrice générale, Estelle Courty Duchon, a insisté sur le caractère rassembleur de la rencontre. « Cette célébration est un moment particulier pour le CFGT, parce qu’elle nous permet de faire ce que nous faisons parfois trop peu : prendre le temps de reconnaître le travail collectif qui nous unit ».

Puis, plusieurs représentants politiques et gouvernementaux ont pris la parole, parmi lesquels Chris Glover, député provincial de Spadina–Fort York, a salué la qualité du travail de collaboration réalisée par les organismes francophones.

D’autres interventions ont complété le programme, notamment celles de Natalia Kusendova-Bashta, ministre des Soins de longue durée, et de Carl Bouchard, commissaire aux services en français. L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, par l’entremise de son vice-président Luc Bonaventure Amoussou a profité de l’occasion pour rappeler l’importance de la participation de la communauté aux résultats des États généraux, un chantier clé pour orienter les actions futures.

Le choix du thème 2025 n’est pas anodin. Selon Estelle Courty Duchon, il reflète un besoin précis. « Il est crucial que les organismes travaillent ensemble et s’entraident pour répondre aux besoins de la communauté et soutenir les personnes les plus vulnérables. »

L’année écoulée a été marquée par plusieurs collaborations structurantes. Le CFGT a renforcé son travail avec les conseils scolaires en reprenant la gestion de certains centres ON y va et en étendant les activités pour le développement de l’enfant directement dans les écoles. Des initiatives de sensibilisation ont également été menées auprès des jeunes, notamment en santé mentale et en services juridiques.

Les partenariats avec des organismes tels que Oasis Centre des femmes, pour la lutte contre la violence fondée sur le genre, ainsi que ceux dédiés aux aînés, ont produit des résultats concrets.

Pour mesurer l’impact de ces actions, la PDG met en avant la participation du public : « Nous évaluons l’efficacité de nos initiatives grâce à la forte mobilisation des participants, comme lors du forum contre les violences faites aux enfants ou de la campagne de vaccination ».

Le CFGT se projette déjà vers l’avenir. « Toutes nos actions s’inscrivent dans une logique de complémentarité entre les organismes afin d’améliorer les services proposés », conclut-elle. Les priorités 2026 porteront sur l’accès aux soins primaires en français, le soutien à l’emploi par le biais de formations menant à des postes durables, ainsi que le renforcement des services facilitant l’intégration des nouveaux arrivants.

L’édition 2025 de la célébration des partenaires confirme une dynamique collective solide, portée par un réseau mobilisé pour servir une francophonie torontoise toujours plus vivante.

Photo : L’équipe de direction et de gestion du CFGT (Crédit : CFGT)