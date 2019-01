En Ontario comme ailleurs dans le monde, les années 1960 furent une période de changements socioéconomiques profonds. Le paysage tant rural qu’urbain s’est aussi transformé, d’importantes infrastructures sortant de terre pour marquer jusqu’à nos jours l’image que la société se fait d’elle-même. C’est ainsi qu’en 1969, à Toronto, naissait le Centre des sciences de l’Ontario et, 50 ans et 52 millions de visiteurs plus tard, l’institution célèbre en grand sa contribution au développement des connaissances chez toutes les générations.

Le lancement des célébrations a eu lieu le 24 janvier dernier en présence de Michael Tibollo, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport, et d’Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure et présidente d’honneur du 50e anniversaire. C’est aussi en cette occasion que fut inaugurée l’exposition interactive Inventorium 2.0, qui conjugue arts, sciences et technologies et donne la chance aux visiteurs de s’adonner au codage, au découpage au laser, au bricolage, etc., bref, de mettre leur imagination à profit.

En cette année jubilaire, d’autres expositions fascinantes seront offertes au public. Puisque c’est aussi en 2019 qu’est commémoré le premier voyage sur la Lune, les visiteurs auront droit à un été consacré à l’exploration spatiale avec Astronaut et Women in Space. En septembre, ce sera au tour de Mental de piquer la curiosité des petits et des grands.

Plusieurs autres expositions touchant à des thématiques diverses (biologie, histoire, climatologie, etc.) se trouvent au Centre des sciences où chacun peut trouver quelque chose qui l’intéressera, d’autant plus que l’institution ne laisse pas le visiteur passif et fait la part belle à l’expérimentation.

« Le Centre des sciences s’engage à évoluer continuellement pour satisfaire les besoins changeants du public maintenant et dans l’avenir, a déclaré Maurice Bitran, directeur général et scientifique du Centre des sciences de l’Ontario. En fêtant notre 50e anniversaire toute l’année, nous profitons de l’occasion pour mettre à l’honneur le pouvoir de la science et offrir toutes sortes d’expériences qui fourniront à la prochaine génération les capacités dont elle a besoin pour s’épanouir dans un milieu constamment et rapidement en évolution. »

C’est donc un rendez-vous pour toute la famille.

PHOTO (Crédit photo : Centre des sciences) : Des jeunes ayant participé aux lancements des célébrations du 50e anniversaire