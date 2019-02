BRAMPTON, ON – Habillez-vous très chaudement et apportez vos patins pour un après-midi de divertissement familial gratuit à la nouvelle patinoire extérieure couverte de Brampton!

Le dimanche 3 février, de 13 h à 16 h, la Ville de Brampton organise une grande cérémonie d’ouverture à la patinoire couverte de Gore Meadows, située au 10150, chemin Gore (au nord du chemin Castlemore sur le chemin Gore). Les familles sont invitées à une cérémonie d’inauguration officielle avec le maire Patrick Brown et les conseillers municipaux à 13 h, suivies d’un éventail d’activités en plein air et à l’intérieur pour familles.

Parmi les activités de plein air on peut citer les suivantes : chocolats chauds et cafés gratuits; patinage gratuit; feu de camp de guimauve; démonstrations de sculpture sur glace; photos avec le signe #MyBrampton; camion de restauration où les participants peuvent acheter de la nourriture. Le présentateur de disques Tam animera l’ensemble de l’événement à l’extérieur et les participants pourront se réchauffer dans un bus des transports en commun de Brampton.

Parmi les activités à l’intérieur ayant lieu au centre communautaire et à la bibliothèque de Gore Meadows on peut citer les suivantes : lecture par l’auteur Kevin Sylvester à 14 h à la bibliothèque; tatouages à l’aérographe; station pour faire des bricolages; barbe à papa gratuite; jeux vidéo dans le salon jeunesse EB Games; cours de basketball et de Zumba pour toute la famille; rencontre avec l’équipe de prévention des incendies de Brampton et le chien Sparky.

La première patinoire extérieure couverte de ce genre à Brampton est située sur un terrain de 14 hectares adjacent au centre communautaire et à la bibliothèque de Gore Meadows. La structure unique de la patinoire est constituée d’acier galvanisé et de bois lamellé-collé (poutres en bois courbées) avec une plate-forme métallique, une dalle en béton et des planches complètes pour l’arène. Le recouvrement et la conception uniques du toit protègent la glace artificielle des éléments, en particulier du soleil, qui peut ramollir la glace en hiver.

Les aménagements de la patinoire extérieure comprennent deux toilettes accessibles et un vestiaire universel avec des casiers. Des dispositifs personnels d’amplification du son et des écouteurs pour malentendants sont également à la disposition des clients malentendants qu’ils peuvent utiliser pendant qu’ils patinent.

Pendant les mois les plus froids, la patinoire est conçue pour le hockey récréatif, les séances de patinage libre, les leçons et les parties de hockey improvisées. En été, l’espace peut être converti pour des événements, des programmes de loisirs, des camps et le hockey-balle. La patinoire est maintenant disponible pour le patinage libre et les séances publiques.

« Les membres du Conseil et moi-même sommes très heureux de célébrer l’inauguration officielle de la patinoire extérieure couverte de Gore Meadows. Cette patinoire extérieure couverte originale est la première du genre à Brampton. Habillez-vous chaudement, apportez vos patins et rejoignez-nous pour une après-midi d’activités amusantes et conviviales pour les familles », a déclaré le maire Patrick Brown.

SOURCE: Ville de Brampton