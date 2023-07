Le Conseil de coopération de l’Ontario (CCO) et le MT Lab ont annoncé le 28 juin une première entente entre l’entreprise sociale renommée dans le domaine du service-conseil et l’incubateur/accélérateur de startups québécoises dédié au tourisme, à la culture et au divertissement. En plus de faire le pont entre l’Ontario et le Québec, ce partenariat réunit deux organisations qui partagent une vision commune de collaboration et de croissance.

Cette entente stratégique permet au CCO d’établir une forte présence au cœur de l’écosystème créatif des startups montréalaises avec l’établissement d’un point d’ancrage dans les bureaux du MT Lab à Montréal. Ainsi, le CCO bénéficie d’un accès immédiat à la communauté active entretenue par le MT Lab où l’échange de connaissances et l’émergence d’idées novatrices sont au cœur du quotidien.

Simultanément, le MT Lab et les entreprises qu’il incube seront accueillis au sein de l’Espace Desjardins, lieu de travail partagé du CCO à Toronto. Cet accord permettra aux jeunes pousses du MT Lab de tirer parti du vaste réseau, de l’expertise et des ressources du CCO afin de développer de nouveaux marchés, des partenariats et de favoriser leur croissance.

Les bureaux du CCO offrent un environnement favorable où les startups pourront affiner leur offre et bénéficier des conseils d’experts de l’écosystème de la capitale financière du pays. En retour, le MT Lab guidera le CCO et son réseau d’entreprises à travers le Québec en fournissant des informations inestimables sur le marché.

Avec son objectif de promotion, de développement et de gestion des entreprises à mission, en particulier des entreprises sociales et des coopératives, le CCO est devenu un acteur clé dans le milieu de l’innovation sociale et du service-conseil. Le MT Lab, quant à lui, a été reconnu pour son équipe polyvalente, ses partenaires prestigieux et ses services d’incubation innovants, le tout évoluant au sein de son espace de coworking dynamique et moderne.

Le CCO et le MT Lab soulignent la portée du Programme québécois d’appui à la francophonie canadienne dans la création de ce partenariat stratégique. Cette collaboration renforce non seulement les liens entre l’Ontario et le Québec, mais favorise également le développement économique et l’innovation au sein du paysage commercial canadien.

Photo: Le M Lab et les entreprises qu’il incube seront accueillis au sein de l’Espace Desjardins, lieu de travail partagé du CCO à Toronto.