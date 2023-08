Richard Caumartin

Le « Bastille Day » marque l’anniversaire du 14 juillet 1789 en France, jour de la prise de la Bastille, devenu par la suite une Fête nationale du pays. À Toronto, le consulat de France et la communauté française nourrissent cette tradition en organisant chaque année des événements qui permettent à leurs compatriotes de célébrer et partager ensemble la culture et les traditions françaises avec la population torontoise.

Cette année, ces festivités sont également les dernières à Toronto pour le consul général de France, Tudor Alexis, qui termine cet été son mandat de quatre ans à la tête du consulat.

La journée du 14 juillet a débuté par le lever du drapeau français à l’Hôtel de ville de Toronto et à Queen’s Park, en présence du consul général de France et de nombreux dignitaires et politiciens.

Puis, à l’occasion de la Fête nationale française, M. Alexis et son épouse Idelette Steeg-Alexis, accompagnés de toute l’équipe du consulat ont accueilli en soirée la communauté à une célébration du Jour de la Bastille dans la Roseraie du Collège Glendon.

Le cocktail était animé par Priscillia Leroy, attachée de presse au consulat. Parmi les invités se trouvaient le député fédéral de Don Valley Ouest, Robert Oliphant, le principal de Glendon, Marco Fiola, et la ministre des Collèges et Universités, Jill Dunlop.

Le consul en a profité pour faire un bref bilan de son séjour dans la Ville reine et remercier toute son équipe, ses partenaires communautaires, M. Fiola pour son accueil chaleureux, les invités et tous les Français au Canada qui l’ont appuyé durant son mandat.

Les discours ont été suivis par les hymnes nationaux de France et du Canada interprétés par l’orchestre du 7e régiment de Toronto de l’Artillerie royale canadienne. Ce cocktail en plein-air a permis à de nombreux participants de dire au revoir au consul avant son départ pour quelques semaines de vacances et son retour en France, et de capturer le moment en photos.

Le lendemain, 15 juillet, c’était au tour de la Fédération Tricolore de Toronto (FTT) d’organiser son Bastille Day dans le quartier de La Distillerie sous le thème « les îles françaises ». La Polynésie, la Guadeloupe, la Martinique, la Nouvelle-Calédonie et autres territoires étaient à l’honneur sur les réseaux sociaux de la FTT mais aussi lors de l’événement. Les visiteurs étaient invités à découvrir les secrets de ces îles et partager une culture par le biais des nombreux kiosques et représentants de la communauté présents pour l’événement malgré la pluie en début d’après-midi.

Accompagné de la nouvelle mairesse de Toronto, Olivia Chow, le consul s’est présenté sur scène pour remercier les organisateurs et donner la parole à son invitée. Mme Chow a souligné l’apport culturel important de la communauté française en Ontario, et plus particulièrement le rôle clé que joue le consulat dans le développement de l’économie au niveau local.

À la suite des brèves allocutions, le consul a visité les nombreux kiosques le long des allées du quartier de La Distillerie avec Mme Chow. Pendant ce temps, des troupes de danse polynésiennes et guadeloupéennes ont monté tour à tour sur scène pour animer la foule.

Mission accomplie!

En entrevue avec Le Métropolitain, Tudor Alexis annonce qu’il quitte Toronto avec le sentiment du devoir accompli.

« Ce fut quatre années de travail intense et je pars avec la satisfaction d’avoir accompli la mission qui m’a été confiée. Et plus que cela, il y a des choses auxquelles on ne s’attend pas, il y a des gens qui viennent vers vous avec des projets et énormément de bonne volonté pour renforcer les liens entre l’Ontario et la France. Il y a plusieurs sujets que nous avons lancés. Notamment la communauté French Tech, ce mouvement de start-up français, et nous avons obtenu plusieurs avancées dans le domaine de l’éducation avec la reconnaissance des diplômes pour permettre aux Français qualifiés de venir enseigner dans les écoles ontariennes.

« Nous avons donné beaucoup d’appui à la mobilité étudiante entre les universités françaises et ontariennes. C’était d’ailleurs le sens de la visite de la ministre de l’Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau il y a deux mois », explique M. Alexis.

Son équipe a aussi mis l’accent sur le développement de la pédagogie et de la communication de leurs écoles – la Toronto French School et le Lycée français de Toronto –, et réunit ces deux communautés autour des enjeux de la francophonie avec notamment les célébrations du lever de drapeau franco-ontarien où le consulat a mis en valeur « l’héritage et la culture francophones de ces jeunes pour qu’ils se rendent compte de la chance qu’ils ont et de la fierté qu’ils doivent avoir de parler une langue qui véhicule les valeurs de solidarité et de fraternité à travers le monde, ajoute le consul.

« Après les États-Unis, la France est le pays qui emploie le plus de personnes au Canada à travers ses entreprises. Donc, il était essentiel de mettre en valeur cette contribution importante de la France. Ces entreprises n’emploient pas des employés payés 14 $ l’heure dans les entrepôts, ce sont des entreprises qui recrutent des milliers d’ingénieurs.

« Dans le volet culturel, que ce soit dans les arts, le cinéma ou la musique, toutes ces activités ont un sens hautement important parce que c’est la culture qui réunit les peuples. Tout comme un sourire peut transmettre l’amitié que nous avons pour un étranger, apprendre la culture améliore le dialogue entre les civilisations dans ce monde où les algorithmes des réseaux sociaux sont conçus pour nous diviser ou avoir des conversations haineuses », insiste-t-il.

« Pendant quatre ans, je n’étais que le consul général mais j’étais entouré par des centaines et des centaines d’ambassadeurs de la France, de la francophonie et de la francophilie. Ce sont ces personnes-là que je vais toujours avoir en mémoire et rendre hommage. Je retiens de mon passage à Toronto le travail que nous avons accompli durant la pandémie pour accompagner nos compatriotes en difficulté, et les 1100 cadeaux que nous avons faits pour les éboueurs de de Toronto.

« Il y a évidemment toutes les tournées avec mon épouse dans les provinces canadiennes. Ce sont des événements où l’on passe anonyme et où l’on savoure les cultures et les paysages canadiens », conclut le consul qui quittera Toronto à la fin du mois de juillet et ce sera Bertrand Pous, actuel délégué aux Programmes du ministère des Affaires étrangères à Paris, qui lui succédera en septembre.

Photo: Lors de la réception du Jour de la Bastille, le consul de France Tudor Alexis a fait un bilan de son mandat de quatre ans à Toronto qui se terminera à la fin du mois de juillet.