Richard Caumartin

L’Assemblée générale annuelle de l’Association des femmes canadiennes francophones (AFCF) de Durham a eu lieu le 12 février. Cet organisme de sensibilisation favorise l’épanouissement et améliore la condition de la femme francophone dans son milieu.

La présidente de l’Association, Hélène Boudreau, exprime dans son rapport annuel son appréciation de la bienveillance, du dévouement, de la générosité et de la persévérance au sein des organismes partenaires dans la région.

« Je manifeste mon admiration et ma gratitude pour les leaders et les membres engagés de L’Amicale, des Chevaliers de Colomb, du COFRD et de la paroisse. Au cours de mon parcours professionnel, j’ai eu l’occasion d’étudier, de mettre en pratique et de privilégier le mode de leadership participatif.

« Une des pionnières influentes au sein de l’AFCF et dans notre communauté francophone, Rita Lacroix, simplifiait en quelques mots une composante fondamentale de la théorie du leadership participatif. Elle répétait à haute voix : « L’union fait la force! »

« Il est important de reconnaître la richesse de l’héritage dont nous bénéficions et de nous laisser guider par l’exemple du travail accompli par les femmes qui nous ont précédées, y compris Mme Lacroix, décédée cette année. »

Depuis ses débuts en 1958, l’Association des femmes a évolué à partir de deux volets essentiels à une vie personnelle et communautaire saine, équilibrée et abondante : savoir « donner » et savoir « recevoir ».

« La contribution des membres de l’AFCF se retrouve dans les actions bénévoles et les dons monétaires offerts en vue de l’épanouissement communautaire dont les bourses décernées dans les écoles secondaires, le brunch familial, le projet Génies en herbe, la Fiesta, etc. », ajoute Mme Boudreau.

Parmi les activités accomplies par l’organisme en 2023, il y a eu le brunch familial traditionnel en février, accompagnant le Concours Découvertes de la chanson. En mars, l’AFCF célébrait son 65e anniversaire de fondation. Les administrateurs ont réussi à organiser un événement prestigieux avec un budget restreint. Environ 60 femmes et adolescentes y ont participé.

En mai, un atelier proposait une vidéo YouTube d’Isabelle Fontaine sur le thème Développer sa santé émotionnelle. Également en mai, quelque 80 élèves ont participé à Génies en herbe.

En juin, la Fiesta, une activité traditionnelle régionale, met en valeur la langue et la culture francophones depuis 1972. « La Fiesta rassemble un grand nombre de personnes à son Pavillon canadien-français et récolte des retombées intéressantes, dont 1700 $ pour l’AFCF en 2023 », confirme la présidente.

Mme Boudreau a aussi rendu hommage à quatre femmes membres de l’AFCF décédées au cours de la dernière année, soit Fleurette Léger, Rita Lacroix, Alice Boucher et Adrienne Bourgeois.

Pour plus de renseignements sur les activités de l’AFCF : afcfdurham.com.

Photo (AFCF) De gauche à droite : (derrière) Hélène Boudreau, Alice Birtch, Katherine Hall, Monique Agbodjalou, Laure Ghenkam, Suzanne Kemenang, Claudia Le Beau, Boluwa Massina, Chantal Bazinet et Hélène Vachon; (devant) Nathalie Auger-Roy et Thérèse Giroux