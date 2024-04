En dévoilant son plan stratégique pluriannuel, le jeudi 11 avril, l’Université de l’Ontario français (UOF) poursuit l’établissement d’une tradition universitaire qui allie pertinence, croissance et excellence. Pour se faire, l’Université a identifié trois domaines d’excellence dans lesquels elle entend développer ses programmes. Ainsi, l’UOF réaffirme son désir d’accroître son apport au développement de la province via des retombées socioéconomiques notables.

Le plan quinquennal 2024-2028 se découpe en ces trois volets : la pertinence de l’établissement qui repose sur un renouvellement de sa mission, sa vision et de ses valeurs afin de refléter l’évolution de la communauté universitaire; la croissance de l’UOF qui passe par l’établissement de priorités qui visent la pérennité de l’institution, son impact en Ontario et l’excellence de ses programmes et l’excellence qui, elle, est au cœur de tous les piliers de l’UOF que ce soit en termes de développement organisationnel, d’enseignement et de recherche, du parcours étudiant ainsi que la présence de l’établissement au sein de la communauté.

Comme mentionné précédemment, les prochains programmes de l’UOF se concentreront sur des domaines d’excellence issus des secteurs où la demande de main-d’œuvre est forte. L’établissement entend se focaliser sur les sphères de l’administration et de l’enseignement notamment avec ses baccalauréats en Administration des affaires et celui en Éducation. Le troisième domaine d’excellence demeure les sciences humaines et sociales auxquelles appartiennent les quatre programmes initiaux de l’UOF. Ils feront d’ailleurs l’objet d’une réflexion afin d’en planifier l’évolution en fonction de l’environnement changeant dans lequel nous évoluons.

Le rayonnement et l’apport de l’UOF à la communauté francophone et d’affaires de la province se déploieront principalement par les activités de recherche et d’enseignement de l’Université et de son Carrefour des savoirs et de l’innovation. L’UOF entend ainsi poser un regard nouveau sur les enjeux les plus cruciaux de la province, afin de contribuer à la vitalité linguistique, sociale, culturelle et économique de l’Ontario.

Le plan stratégique pluriannuel 2024-2028 de l’Université de l’Ontario français est disponible sur le site Uontario.ca : https://uontario.ca/a-propos-de-nous.