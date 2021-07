Pour le quatrième et dernier atelier de la série intitulée « Croissance personnelle par l’art » organisée par la Bibliothèque publique de Toronto hebdomadairement durant le mois de juin, Maria Legault artiste et professeure de yoga et de méditation certifiée et engagée dans la communauté artistique francophone de Toronto a choisi l’autoportrait pour catalyseur du développement personnel.

Pour ce faire, l’atelier participatif animé le mercredi 23 juin par cette docteure en Études et pratiques des arts de l’Université du Québec à Montréal était axé en grande partie sur le côté pratique.

En effet, la séance a débuté par une méditation guidée pleine conscience autour, entre autres, de « phrases d’amour réconfortantes, un peu comme des médicaments, parce que les mots que l’on trouve pour réconforter un proche qui traverse une mauvaise passe peuvent parfois débloquer l’autocompassion et participer à l’acceptation de soi », selon les termes de Maria Legault; des médicaments certes, mais de l’âme!

S’en sont suivi un exercice d’écriture spontanée sur journal intime et un autre qui consiste à s’autocontempler devant son miroir avant de dessiner sur un papier son autoportrait, et ce dans un climat dépourvu de toute forme de jugement.

Ce dernier exercice a pour ambition de dépuniser les ailes de la créativité de chacun tout en favorisant l’acceptation de soi et sans pour autant avoir une quelconque expérience en art ou en méditation pour en tirer avantage. Du reste, les retours instantanés des participants après ces expériences ont été positifs. Plus que cela, certains envisagent même d’intégrer ces pratiques dans leur vie quotidienne.

Quant à nous, pour cette der des ders de la saison (mais, confidence pour nos lecteurs : il y en aura probablement une autre à la rentrée), nous avons tenu à prendre part à part entière dans ces exercices, dessin compris. Résultat : nous allons vous épargner un tel désastre esthétique!

SOURCE – Soufiane Chakkouche