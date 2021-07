Les membres, bénévoles et employés de Francophonie en Fête se sont réunis virtuellement le 28 juin pour présenter leurs rapports dans le cadre de l’assemblée générale annuelle de l’organisme. Cette rencontre était présidée par Jean-Pierre Boué.

Le directeur général Jacques Charette a rappelé que l’objectif principal du festival Francophonie en Fête est de présenter des artistes locaux établis et émergents franco-ontariens et de mettre en valeur les nombreux musiciens issus de l’immigration franco-torontoise.

Dans son rapport de la dernière édition, M. Charette a indiqué qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’organisme a été dans l’impossibilité de tenir le festival en présentiel. « Nous avons dû nous adapter rapidement à cette situation en modifiant notre programmation et en préparant un festival virtuel », a-t-il mentionné.

Au total, le festival a présenté 16 concerts virtuels et un atelier pour adolescents. « Nous avons ensuite réalisé un montage que nous avons mis en ligne sur YouTube et sur notre site Web, ajoute le directeur général. Les vidéos de ces concerts sont toujours accessibles sur notre site Web, hormis celui de Mélissa Ouimet. Toutes les personnes qui ont visionné les vidéos ont été impressionnées par la qualité remarquable du son et de l’image. »

En ce qui concerne le budget, étant donné que le Festival a présenté moins d’artistes et d’activités que prévu initialement, les dépenses ont été moins élevées. « Les revenus de Francophonie en Fête ont été moindres, car nous n’avons généré aucun revenu associé aux spectacles virtuels gratuits que nous avons offerts au public.

Bien que tous les concerts étaient gratuits, l’équilibre budgétaire a été atteint. Ces activités en virtuel ont nécessité la participation de 53 artistes et ce sont 7455 spectateurs qui ont participé aux 17 activités virtuelles », explique M. Charette.

Quant aux élections des administrateurs, Caroline Napier, Iris Mihaila et Sarah Borde ont quitté le conseil d’administration après leur mandat, et trois personnes avaient déclaré leur intérêt à se joindre à l’équipe avant la réunion. Il s’agit d’Alexandre Lanthier, Fatima Khlifi et Emma Bouma Ngock.

La 16e édition de Francophonie en Fête se déroulera du 24 septembre au 3 octobre. L’organisme prévoit offrir 24 spectacles gratuits les 24 et 25 septembre, Jour des Franco-Ontariens, et le dimanche 26, sur une scène extérieure au centre-ville de Toronto.

« À travers un choix de programmation judicieux, l’édition 2021 se voudra extravagante, dynamique et représentative de l’effervescence artistique et multiculturelle francophone de la grande région de Toronto et d’ailleurs en Ontario. Les spectacles en salle sont prévus les 1er et 2 octobre, mais les salles restent à confirmer. Nous espérons que l’édition 2021 pourra se faire en présentiel », conclut M. Charette.

PHOTO – Jacques Charette, directeur général