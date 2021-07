Pour encore quelques semaines, les visiteurs peuvent se rendre dans le quartier de La Distillerie pour apprécier une nouvelle exposition d’installations artistiques qui met en vedette quatre œuvres d’art qui soulignent l’idée de logement ou de refuge.

Les expositions font partie de la septième édition du concours annuel Winter Stations, qui se présente maintenant sous le nom de Spring Stations. Les organisateurs ont dû reporter le lancement prévu lors de la Journée de la famille en raison de la pandémie.

« De toute façon, affirment-ils dans un communiqué, la météo est plus agréable pendant l’été pour profiter de ses monuments visuels. » De plus, avec la distanciation sociale encore de mise, c’est une activité idéale et gratuite à faire au grand air.

Les quatre conceptions gagnantes de cette édition sont construites pour une première fois le long des rues pavées au cœur du quartier de La Distillerie. ARc de Blob, From Small Beginnings et The Epitonium se trouvent sur Trinity Street et Gristmill Lane.

Une quatrième station du nom de Throbber est également exposée au 33, rue Parliament, au sud-ouest de La Distillerie, grâce à un partenariat avec Graywood Developments.

« Après l’année difficile que nous avons connue, nous espérons que ces trois belles installations pourront, en toute sécurité, apporter un peu d’espoir et de positivisme à nos visiteurs, mentionne Elena Price, directrice générale du quartier historique. Les restrictions diminuent tranquillement et nous souhaitons un joyeux et chaleureux retour à nos clients. »

Pour le thème du concours 2021, « Refuge », les organisateurs ont invité les artistes à réfléchir sur l’année qui vient de s’écouler. Les quatre œuvres d’art représentent donc ce que le refuge signifie et comment il prend forme pour chacun de nous.

L’Epitonium s’inspire des paysages naturels qui offrent refuge à plusieurs habitants tout comme le type de coquillage qu’il imite. From Small Beginnings représente les forêts à venir. Remplie d’arbustes qui représentent les générations futures de forêt, la structure permet aux visiteurs de prendre un moment à l’abri des éléments tout en rencontrant des gens à travers les planches horizontales. Finalement ARc de Blob démontre le refuge qu’offre le monde numérique. La structure emprunte à l’architecture des arcs classiques mais adopte une palette de couleurs tout à fait « instagrammable ». La pièce est un mélange d’art numérique et d’architecture physique qui tisse des interactions loufoques entre ces deux réalités. La quatrième? À découvrir par vous-même à votre visite au quartier de La Distillerie.

PHOTO – L’Arc de Blob est un mélange d’art numérique et d’architecture physique qui tisse des interactions loufoques entre ces deux réalités.