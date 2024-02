Richard Caumartin

La Coalition des Noirs francophones de l’Ontario (CNFO) invitait la communauté, le samedi 3 février, pour le lancement officiel des activités du Mois de l’histoire des Noirs (MHN) à l’hôtel DoubleTree by Hilton à Toronto. Ces célébrations soulignent annuellement, au cours du mois de février, la présence et la contribution des personnes d’ascendance africaine à la société canadienne.

Pour 2024, le thème pancanadien est L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire et la soirée était animée par Tracy Matulu et Ralph Louissaint.

La directrice générale de la CNFO, Gernina Marilyne Mombili, a partagé que le Mois de l’histoire des Noirs revêt une importance particulière car il lui donne l’occasion de célébrer la richesse de son héritage, de reconnaître les héros et héroïnes « qui ont façonné notre histoire, et nous ont inspirés pour l’avenir ».

« En tant que communauté, nous sommes liés par des récits puissants, des accomplissements remarquables et une résilience inébranlable, poursuit-elle. Notre Coalition est le reflet de la force collective qui émane de notre diversité et de notre engagement commun envers la justice sociale », affirme Mme Mombili.

Puis, la présidente de la CNFO, Julie Lutete, a remercié les invités et les représentants de divers organismes présents. « J’accueille avec plaisir notre invitée d’honneur, Mitzie Hunter, ancienne députée provinciale dans Scarborough-Guildwood et ancienne ministre de l’Éducation. Malgré un horaire chargé, elle a tenu à vous adresser ses mots d’encouragement.

Un discours très attendu

« Dans la vie, il est important de faire une pause et de regarder derrière pour constater ce que l’on a pu réaliser jusqu’à présent. Comme le thème cette année l’indique, il est important de nous retrouver ensemble ce soir pour réseauter, nous féliciter mutuellement, honorer la mémoire, l’héritage des contributions passées de nos concitoyens pour célébrer celles du présent et aspirer à de meilleures conditions de vie au Canada », a rappelé Julie Lutete.

La rencontre s’est poursuivie avec le discours attendu de Mme Hunter qui a débuté son allocution en affirmant qu’elle adore la langue française. « Le travail que fait la Coalition des Noirs francophones est essentiel. Le fait que nous soyons réunis ici veut dire que nous avons le pouvoir et la connaissance requis pour faire des changements, explique-t-elle.

« Quand je pense à l’excellence des Noirs, je me demande ce qu’on imagine? Je me rappelle il y a plusieurs années, je participais à une conférence aux États-Unis où j’ai fait un discours sur la technologie. J’ai livré mes remarques et un homme s’est approché de moi et m’a dit en plein visage : « Vous êtes la personne noire la plus intelligente et éloquente que j’ai rencontrée dans ma vie ».

« Je ne savais pas comment prendre ce compliment. Je l’ai remercié et me suis éloignée. Mais cette rencontre a laissé une mauvaise impression en moi, en tant que jeune femme. Ce que ce commentaire me disait était qu’il n’y avait pas assez de nous parlant au podium. »

L’excellence noire

Mme Hunter a expliqué que ce qu’elle a appris sur l’excellence noire lui avait été transmis par sa mère, sa grand-mère, et des membres de sa famille qui ont toujours voulu qu’elle excelle. Elle devait les regarder pour avoir des exemples.

« Et à maintes reprises, quand je suis dans une de ces salles et que je suis la seule Noire, je possède toujours cette confiance et ce confort, sachant que je suis à ma place. Alors en 2016, je suis devenue la première femme de race noire à occuper le poste de ministre de l’Éducation de l’Ontario. Quand j’ai regardé autour de la salle du Conseil, j’ai vu tous les portraits des ministres de l’Éducation qui m’avaient précédée depuis Ryerson. Pendant ce premier siècle, il n’y avait que des hommes. Ce n’est que dans les années 1970 que nous avons eu la première femme, Bette Stephenson. Moi, je suis la seule femme noire sur les murs de l’Assemblée législative. »

Elle a insisté sur l’importance que l’excellence des Noirs soit remarquée. En tant que ministre de l’Éducation, lorsqu’elle visitait des élèves dans les salles de classe, elle était présentée comme ministre et elle pouvait voir les visages des jeunes.

« Je regardais toujours les visages noirs, raconte l’ancienne députée. Je me souviens particulièrement d’un petit garçon noir dont la mâchoire est tombée parce qu’il n’avait jamais vu quelqu’un qui lui ressemble dans cette position. Je disais souvent aux élèves : si vous pouvez me voir, vous pouvez être moi. »

Un discours inspirant pour la cinquantaine de participants à l’événement. Elle a ajouté que l’histoire des Noirs est très importante. « Devrions-nous rappeler à la société qui nous sommes, d’où nous venons et les obstacles que nous avons franchis pour être ici aujourd’hui? Parce que l’histoire des Noirs est celle du Canada. Les Noirs étaient ici, travaillant aux côtés de tous les autres depuis les débuts de ce pays.

« Vous connaissez tous Samuel de Champlain mais savez-vous qui était son guide et son interprète? D’origine africaine, Mathieu Da Costa était l’excellence noire. Il parlait cinq langues, y compris les langues indigènes. C’est une partie du savoir que nous devons partager dans notre communauté et particulièrement avec les jeunes », conclut Mme Hunter.

Son discours a été chaleureusement applaudi et apprécié de l’auditoire. Son allocution a été suivi d’une courte présentation de huit éminents leaders noirs dans le domaine de la médecine aux États-Unis par la secrétaire de la CNFO, Marlène Thélusma Rémy, la présentation du conseil d’administration et de l’équipe technique de l’organisme qui travaille sur l’ébauche d’une application de communication et de diffusion. Les invités ont terminé la soirée avec un goûter offert par la Coalition.

Photo : La Coalition reflète la diversité de ses membres.