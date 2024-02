Le Symposium sur l’éducation publique 2024, qui s’est tenu du 25 au 27 janvier, a marqué une étape significative dans le domaine de l’éducation. Réunissant des conseillers scolaires, des directions de l’éducation, des élèves conseillers ainsi que des invités et des experts en éducation, l’événement a été l’occasion de discuter des opportunités et des défis dans le secteur de l’éducation publique.

Edith Dumont, lieutenante-gouverneure de l’Ontario, a inauguré le Symposium par une conférence mettant en lumière l’importance cruciale de l’éducation dans la construction d’une société forte et équitable. Sa vision inspirante a jeté les bases de débats constructifs tout au long de l’événement.

Yves-Gérard Méhou-Loko, secrétaire général de la Commission canadienne pour l’UNESCO, a partagé des perspectives enrichissantes sur les liens entre l’éducation et la mission de l’UNESCO pour promouvoir la paix et la compréhension mondiales.

Les différents ateliers présentés ont proposé des stratégies et des initiatives visant à renforcer l’éducation publique de langue française en Ontario. Les discussions ont abordé des sujets tels que la gouvernance, l’inclusion et le respect de la diversité ainsi que la francophonie. Les élèves ont également eu l’occasion de partager leurs idées lors d’un atelier soulignant l’importance de leur voix dans la conception des politiques éducatives.

Un moment fort du Symposium a été le dialogue animé avec le nouveau sous-ministre adjoint de l’Éducation, Didier Pomerleau, qui a offert une occasion unique de discuter des priorités éducatives émergentes et des futures orientations stratégiques.

L’événement a culminé avec la 25e assemblée générale annuelle de l’ACÉPO (Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario) au cours de laquelle les membres ont pris des décisions cruciales pour l’avenir de l’association. Les conseillers scolaires de l’ACÉPO ont élu Denis Labelle, président du Conseil scolaire public du Nord-Est, à la présidence de l’organisme et ont réélu Samia Ouled Ali, présidente du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, à la vice-présidence.

« C’est un honneur de diriger cette association dynamique et de travailler collectivement à l’avenir de l’éducation publique en Ontario, a commenté Denis Labelle. Ensemble, nous continuons à œuvrer pour un système éducatif inclusif, diversifié et dynamique, prêt à relever les défis du futur. »

Enfin, une magnifique réception et une soirée à l’Université de l’Ontario français ont permis aux participants de réseauter et de célébrer les réussites de l’éducation publique depuis 25 ans. Le Symposium a été un succès retentissant, stimulant des discussions significatives et jetant les bases d’une collaboration continue pour renforcer le système éducatif public de langue française de la province.

« C’est avec une immense fierté que je constate les avancées et les succès obtenus lors du Symposium. La participation active des membres, des élèves et des intervenants a démontré notre engagement commun envers une éducation publique de langue française ouverte à la diversité sous toutes ses formes », a conclu Samia Ouled Ali, la vice-présidente de l’ACÉPO.

Photo (ACEPO) : Le conseil d’administration. De gauche à droite : Pierre Tessier (CEPEO), Jeannette Labrèche (CCJL), Benoit Fortin et Emmanuelle Richez (Viamonde), Anne-Marie Gélineault (Grand Nord), Samia Ouled Ali (CEPEO), Denis Labelle (CSPNE), Francine Vaillancourt (Grand-Nord) et Bruce Cazabon (CSPNE)