Grâce à Contact ontarois, présenté du 17 au 20 janvier, Réseau Ontario a su répondre au mandat de rassembler et outiller ses membres pour la prochaine saison artistique avec des rencontres et plusieurs activités, dont la présentation d’Aida Kamar de Vision Diversité sur le rôle des arts vivants comme vecteur de partage, pour rapprocher diverses communautés qui ont choisi ou adopté le français comme langue d’expression et les différents extraits de spectacles tout au long de l’événement.

L’industrie artistique canadienne et la communauté franco-ontarienne ont pu voir les performances de 41 artistes dans la programmation 2024. Cette édition a accueilli 16 délégués internationaux, rassemblés pour une dixième année consécutive, qui ont pu découvrir les artistes francophones de partout au pays, dont plusieurs artistes franco-ontariens. Les artistes mis à l’honneur ont permis d’offrir une programmation inspirée des mots-clés « diversité », « inclusion » et « accessibilité ».

Contact ontarois a clôturé son édition avec un gala présenté en collaboration avec la Fédération culturelle canadienne-française – amusant et sensoriel qui a englobé l’essence de la thématique incluant l’interprétation en langue des signes aux moments charnières de l’événement.

Cette édition du marché du spectacle de l’Ontario a attiré près de 1100 participants qui ont pu assister aux six blocs de vitrines, déclinées en vitrines grand public, vitrines jeunesse – une présentation de TFO, présentations éclair, bulle arts de la parole et intégrale de théâtre. Réseau Ontario a eu le plaisir de présenter la conférence sur l’impact des résidences artistiques qui soulignait les enjeux et les opportunités que représentent les résidences artistiques et leur rôle catalyseur pour favoriser le développement de l’émergence artistique en musique, en danse et en théâtre.

Lauréats

Réseau Ontario remet chaque année plusieurs prix aux participants de Contact ontarois pour saluer leur travail artistique lors de son gala de clôture. Cette année, les lauréats sont :

Prix Distinction Réseau Ontario:

Productions Effet Papillon pour le spectacle Sortir la tempête

Prix Audace Réseau Ontario : Alex Tétreault / Théâtre Nouvel-Ontario pour le spectacle Nickel City Fifs : une épopée queer sudburoise sur fond de trous

Prix FrancoFlamme : La Clé de la Baie et La Maison de la francophonie d’Ottawa

Prix Product’Or : Scolaire : Jean-Marc Dionne de Productions Prestigo pour la tournée d’Éric Leclerc

Pluridisciplinaire : David Ouellet de Rosemarie Records pour la tournée de Damoizeau

Prix Festival international de la Chanson de Granby : Sugar Crush

Prix Alliance internationale : Mimi O’Bonsawin

Prix Alliance Acadie : Alex Tétreault

Prix Alliance Ouest RGE : Moonfruits

Prix Alliance : Beau Nectar

Le prochain rendez-vous aura lieu du 15 au 20 janvier 2025 à Ottawa pour la 44e édition de Contact ontarois. La période de candidature pour l’édition 2025 de l’événement débutera à la fin du printemps.

Source : Réseau Ontario