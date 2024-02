Chaque année en février, à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, les Canadiens célèbrent les multiples réalisations et apports des personnes noires qui, tout au long de l’histoire, ont grandement contribué à faire du Canada la nation multiculturelle, accueillante et prospère qu’elle est devenue.

Le thème 2024 est L’excellence des personnes noires : un patrimoine à célébrer; un avenir à construire. C’est pour cette raison qu’Oasis Centre des femmes célèbre des femmes noires francophones qui se démarquent par leur rôle de porte-parole et catalyseuses du changement au sein de la communauté. Des femmes qui ont façonné leur propre identité, qui revendiquent et font progresser l’égalité et les droits des femmes de diverses façons dans ces moments de défis pluriels.

« Cette perspective positive de célébrer l’accomplissement des femmes noires, francophones est un gage de reconnaissance de la contribution des femmes noires à notre société. C’est aussi un témoignage de leurs combats pour l’égalité, la justice et les opportunités pour tous ainsi que leur pouvoir de façonner un avenir où tout un chacun peut pleinement exploiter ses capacités », souligne Dada Gasirabo, directrice générale d’Oasis Centre des femmes.

Le 16 février prochain, de 18 h à 20 h, Oasis Centre des femmes invite le public au cercle de discussion ayant pour thème Porte-parole et catalyseuses du changement dans la perspective d’offrir plus d’espace de parole et de revendication aux femmes noires francophones de Toronto.

Pour plus de renseignements : www.oasisfemmes.org.