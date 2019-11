L’Association des francophones de la région de York (AFRY) tenait une soirée de reconnaissance le vendredi 15 novembre au domaine Oakview Terrace de Richmond Hill. Présenté sous le thème d’un bal masqué, l’événement avait pour objectif de mettre en lumière les efforts fournis par différentes personnes pour la réussite du développement de cette communauté.

La soirée était animée par Francesca Mérentié, journaliste météo à Radio-Canada. C’est le président de l’AFRY, Rémi Nolet, qui a débuté les festivités en remerciant, au nom de son conseil d’administration, les participants et surtout les bénévoles de la communauté francophone de la région qui ont permis à l’organisme de naître, de se développer et de célébrer 25 années de succès.

Puis une vidéo sur le rôle essentiel des bénévoles avec en musique de fond la chanson de la résistance Personne ne pourra m’arrêter de Mélissa Ouimet a fait lever d’un cran la fierté et les émotions dans la salle, et qui s’est soldée par une salve d’applaudissements.

Puis, la directrice générale de l’AFRY, Nadia Martins, a procédé à la remise des prix et certificats pour les bénévoles de l’année. Dans la catégorie des moins de 18 ans, Karina Bolla, élève de 11e année à l’École secondaire catholique Renaissance a été honorée pour son aide et son appui constant au sein de la vie communautaire francophone de York.

Bien des résidents francophones de York se sont présentés à cette belle soirée.

Dans la catégorie des plus de 18 ans, l’AFRY a rendu hommage à Ludovic Richard. Arrivé de France avec son épouse et ses deux enfants il y a à peine deux ans, M. Richard se dit « très attaché à ses racines et chanceux d’être membre d’une association qui fait la promotion de la francophonie dans la région. Aider les résidents à connaître et vivre la culture francophone me motive vraiment à poursuivre mon action au sein de l’AFRY ».

Et dans la catégorie de l’assiduité, c’est Mariam Ouedraogo que l’organisme a reconnue. Elle est de toutes les activités de l’AFRY offrant son temps et son énergie depuis deux ans. Mme Ouedraogo fait actuellement une spécialisation dans le programme d’Études des femmes et de genre au Collège universitaire Glendon.

Puis Rémi Nolet et la vice-présidente de l’AFRY, Nathalie Pelletier, ont dévoilé une plaque sur laquelle est inscrit le nom des membres fondateurs et qui sera installée en permanence dans les bureaux de l’organisme. Deux d’entre eux étaient présents ce soir-là pour recevoir un certificat souvenir, soit Isabelle Claire Hémon et Sylvie Moro.

Les gagnants du concours « Affiche ta francophonie » ont aussi été annoncés et il s’agit de Sylvie Lessard au niveau communautaire et la classe de Geneviève Porter de l’ÉSC Renaissance au niveau scolaire.

De plus, l’organisme en a profité pour dévoiler son nouveau logo dessiné par le Franco-Ontarien Marc Keelan-Bishop reconnu pour être l’illustrateur de l’image de la résistance créée en novembre 2018.

Alain Beaudoin et Claude Arcand

Finalement, le moment tant attendu de la soirée est arrivé : la remise du premier Prix Beaudoin qui reconnaît l’engagement, la persévérance et la contribution significative d’un membre de la communauté. Trois personnes étaient en lice pour cet honneur, soit Anne-Marie Dubuc, Nicky Rauzon-Wright et Claude Arcand. C’est ce dernier qui a reçu cet honneur et le magnifique cristal des mains de celui dont le Prix porte le nom, Alain Beaudoin.

M. Arcand est un résident d’Aurora depuis 50 ans et enseigne la musique à l’ÉSC Renaissance. Il a œuvré à la création d’une paroisse francophone, est président du conseil paroissial de la Mission catholique Saint-Frère-André et est actif avec les Chevaliers de Colomb, la Légion et la chorale Les Enchanteurs.

Un goûter a été servi avant que les participants se lancent sur la piste de danse pour le bal masqué musical animé par DJ UnPier.

PHOTO: Les lauréats des prix de reconnaissance et des membres du comité organisateur de la soirée Bal masqué