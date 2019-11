À l’occasion de l’annonce par le gouvernement de l’Ontario de son engagement à augmenter de 15 000 lits les places disponibles en soins de longue durée, et de réaménager 15 000 lits qui existent déjà, l’Entité 4 a annoncé, le 12 novembre dernier, le lancement d’une campagne pour sensibiliser les fournisseurs de services et le grand public sur l’importance de prioriser des lits pour les aînés francophones de son territoire.

« Au moment où le gouvernement se concentre sur la capacité du système de soins de longue durée, nous croyons que ceci est une excellente occasion de parler plus spécifiquement du besoin d’augmenter les soins de longue durée disponibles pour les aînés francophones, a indiqué le président de l’organisme, Yves Lévesque.

« Nous reconnaissons qu’il y a un besoin continu d’augmenter l’accès à des soins de longue durée en français pour les aînés francophones et leurs familles. Souvent, en vieillissant, la capacité de parler une langue seconde se détériore. C’est pourquoi il est crucial d’offrir des soins en français pour la population francophone de l’Ontario, afin de leur offrir un vrai chez-soi. »

« Un sentiment d’appartenance et le confort ne sont pas les seuls bénéfices de soins linguistiquement adaptés, ajoute la directrice générale, Estelle Duchon. Offrir des soins en français aux francophones contribue à créer un véritable chez-soi, et plusieurs études ont démontré qu’une communication dans la langue du patient apporte des bienfaits physiques et cognitifs, tels que la réduction du sentiment d’isolement, des taux de dépression, du nombre de chutes et d’hospitalisations. »

La campagne La langue compte dans les soins de longue durée de l’Entité 4 vise à encourager les fournisseurs de services à inclure dans leurs propositions de financement pour de nouveaux lits une demande de priorisation de certains de ces lits pour les aînés francophones. De plus, l’Entité 4 offre un appui aux fournisseurs pour créer des liens plus serrés avec ces communautés.

Le 1er octobre 2019, la ministre des Soins de longue durée, Merilee Fullerton, a ouvert un appel de propositions aux exploitants actuels et aux nouveaux organismes qui souhaitent présenter une proposition pour construire et réaménager les lits restants.

L’Entité 4 est mandatée par le Ministère de la Santé pour améliorer l’accès à des services de santé en français. Elle contribue à l’engagement de la communauté et conseille de manière novatrice ses partenaires sur la planification, l’organisation et l’intégration de services de santé en français. L’Entité 4 travaille avec des partenaires aux niveaux provincial, régional et local dans les régions du Centre, du Centre-Est et de Simcoe Nord Muskoka pour développer et pérenniser des services de santé pour les populations de langue officielle en Ontario.

SOURCE : Entité 4