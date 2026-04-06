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L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) vient de dévoiler l’identité visuelle de son Congrès annuel 2026, qui se tiendra du 21 au 24 octobre à l’hôtel Sheraton Parkway Toronto Nord, à Richmond Hill.

Placé sous le thème Un nouveau souffle, ce congrès s’inscrit dans la continuité des États généraux de l’Ontario français. Il constituera un moment clé pour présenter des résultats de l’Acte 2, ainsi que pour la mobilisation, la réflexion et l’appropriation collective des orientations qui guideront l’avenir de la communauté franco-ontarienne.

Prévu sur quatre jours, le congrès rassemblera les actrices et acteurs de l’Ontario français autour d’une programmation riche et rassembleuse comprenant le Prix de la ministre des Affaires francophones, des activités de réseautage, Franconnexion, le Gala des Prix de reconnaissance ainsi que l’assemblée annuelle.

« Avec le thème Un nouveau souffle, nous affirmons que le temps est venu de nous projeter ensemble vers l’avenir. Ce congrès nous permettra de présenter les résultats de l’Acte 2 et de les inscrire dans une ambition collective pour la suite. Il s’agira d’un moment privilégié pour faire le point, se rassembler et tracer ensemble les contours de l’avenir de l’Ontario français », a déclaré Fabien Hébert, président de l’AFO.

Le thème traduit une volonté claire de renouvellement collectif. Il évoque à la fois l’élan, l’espoir, la concertation et la responsabilité partagée nécessaires pour construire la suite. « Le congrès annuel sera un rendez-vous marquant pour notre communauté. En dévoilant son identité visuelle, nous lançons aussi un message clair, celui d’une francophonie ontarienne qui réfléchit, qui se mobilise et qui choisit de se donner les moyens d’agir. La présentation des résultats de l’Acte 2 des États généraux fera de ce congrès un espace privilégié pour se rassembler autour d’une vision commune et envisager les prochaines étapes », a affirmé Peter Hominuk, directeur général de l’AFO.

Au cours des prochains mois, l’AFO dévoilera davantage d’information sur la programmation du Congrès annuel 2026 ainsi que sur les prochaines étapes de la démarche des États généraux de l’Ontario français.

Source : AFO

Photo : Le président Fabien Hébert lors du Congrès 2025 à Toronto (Crédit : Le Métropolitain)