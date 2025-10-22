L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a dévoilé les noms des récipiendaires de ses prix annuels à l’aube de son congrès à Richmond Hill. Ces lauréats seront honorés lors d’un grand gala le vendredi 24 octobre.

Le Prix Paulette-Gagnon reconnaît le parcours professionnel exemplaire d’une personne qui a contribué de manière significative au développement de la communauté franco-ontarienne. C’est Marc Bisson, directeur général du Centre de santé communautaire de l’Estrie (CSCE) depuis plus de 30 ans, une des figures les plus respectées du développement communautaire francophone en Ontario qui recevra ce prix. Visionnaire et profondément humain, il a consacré sa carrière à bâtir un système de santé enraciné dans les besoins réels des Franco-Ontariens, plaçant la personne, l’inclusion et la gouvernance communautaire au cœur de chaque décision.

Le Prix Florent-Lalonde souligne l’engagement bénévole exceptionnel d’une personne au sein de la communauté franco-ontarienne. La lauréate est Sonia Macaluso, une voix engagée et figure incontournable de la francophonie à Hamilton. Mme Macaluso consacre depuis plus de 20 ans son énergie à bâtir des ponts entre les familles, les écoles et les organismes francophones. Ancrée dans ses racines d’une 18e génération métisse et profondément attachée à sa communauté, elle œuvre avec passion à défendre l’accès à des services en français de qualité et à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion au cœur de la francophonie ontarienne. Présidente de l’ACFO Hamilton et du conseil d’école George-P.-Vanier, elle joue un rôle clé dans la croissance et la reconnaissance des services en français dans la région.

Le Prix Jeunesse vise à reconnaître l’implication remarquable d’un ou d’une jeune dans la défense, la promotion ou le rayonnement de la francophonie ontarienne. Cet honneur revient à Bradley Bertrand, un fier Franco-Ontarien originaire de Sudbury qui représente une jeunesse engagée, dynamique et fière de sa langue. Diplômé de l’Université Laurentienne, où il poursuit une maîtrise en kinésie humaine, il consacre ses recherches à l’inclusion sociale des jeunes francophones immigrants par l’activité physique. Par ses travaux, il cherche à démontrer comment le sport peut devenir un outil de cohésion, de bien-être et de fierté identitaire pour les jeunes vivant en contexte minoritaire.

Le Prix Francophile rend hommage à une personne non-francophone qui, par son engagement, contribue activement à la promotion de la langue et de la culture françaises en Ontario. C’est Karna Trentman que l’AFO a choisi pour recevoir ce prix, une alliée exceptionnelle de la francophonie ontarienne, une francophile engagée dont les actions concrètes ont profondément enrichi la vie sociale et communautaire du sud-ouest de l’Ontario. Directrice des services communautaires à CMHA Thames Valley Addiction & Mental Health Services, elle consacre son énergie et sa vision à bâtir des ponts entre les services de santé et la communauté francophone, dans une région où la langue française demeure en situation minoritaire.

Convaincue que l’accès à des services dans la langue de son choix est un droit fondamental, Karna Trentman a cofondé Accès Franco-Santé London, un point d’entrée essentiel qui oriente les francophones vers des services de santé et sociaux en français. Grâce à son leadership, cette initiative est devenue un modèle pour d’autres régions, contribuant à renforcer la présence et la reconnaissance du français dans le domaine de la santé communautaire.

Le Prix Omer-Deslauriers revient d’emblée cette fois-ci à Oliva Roy. Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’une personne aînée (50 ans et plus) dont les actions ont enrichi la vie sociale, culturelle ou économique de la communauté franco-ontarienne. Oliva Roy incarne un engagement exemplaire envers la francophonie ontarienne, un dévouement qui se traduit par plus de 40 ans d’action au service des aînés. Figure respectée et rassembleuse, il a consacré sa vie à renforcer la place et la voix des aînés francophones à travers la province. Président du Club 50 de Rayside-Balfour pendant 22 ans et de la FARFO Moyen-Nord pendant 18 ans, il a su combiner vision stratégique, rigueur et esprit communautaire pour maintenir la vitalité de ces organisations.

Photo : Sonia Macaluso