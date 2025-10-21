Le Métropolitain

Le 8 octobre dernier, Caroline Mulroney a reçu la distinction de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur lors d’une cérémonie organisée à l’ambassade de France à Ottawa. Le grade de Chevalier constitue le premier échelon de cette prestigieuse distinction qui représente la plus haute décoration honorifique française.

Caroline Mulroney est une figure politique de premier plan en Ontario. Députée provinciale pour la circonscription de York-Simcoe sous la bannière progressiste-conservatrice, elle occupe également les postes de ministre des Affaires francophones et de présidente du Conseil du Trésor. Fille de Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, elle s’est distinguée par son engagement politique et son travail au service de la francophonie ontarienne.

En tant que ministre responsable des Affaires francophones, elle a piloté plusieurs initiatives majeures en faveur de la communauté franco-ontarienne telles que la création de l’Université de l’Ontario français, la révision de la Loi sur les services en français, l’ajout d’accents sur les permis de conduire et cartes santé en français, ainsi que la mise en place de la Fédération des gens d’affaires de l’Ontario.

L’insigne de Chevalier lui a été remis par l’ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, qui a salué son rôle de figure influente dans le paysage politique ontarien et canadien ainsi que son engagement profond et durable pour faire avancer la francophonie et accroître la visibilité du français dans la province.

« La France ne pouvait ignorer une personnalité qui a su, avec autant de volontarisme et de résultats, défendre et promouvoir la langue française et la Francophonie en Ontario, et par là même renforcer les liens entre nos deux pays », a déclaré l’ambassadeur.

De son côté, Caroline Mulroney a exprimé sa reconnaissance sur ses réseaux sociaux : « Ce fut un immense honneur de recevoir les insignes de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’honneur. Servir la dynamique francophonie ontarienne représente pour moi bien plus qu’un devoir : c’est une vocation que j’assume avec engagement et fierté.

« Je suis profondément reconnaissante envers le premier ministre pour la confiance qu’il me témoigne dans les efforts visant à soutenir, renforcer et faire rayonner cette communauté qui a façonné mon identité. Je remercie le président Emmanuel Macron, l’ambassadeur Michel Miraillet, le premier ministre Doug Ford, ainsi que toutes celles et tous ceux qui contribuent à cette mission essentielle. Vive la francophonie! »

Photo (Crédit : Marion Decailloz) : L’Ambassadeur de France au Canada, Michel Miraillet, remet à Caroline Mulroney l’insigne de la Légion d’honneur.