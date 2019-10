Plus de 250 représentants d’organismes ont convergé vers Sudbury le week-end dernier pour participer au congrès annuel de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO). Présenté sous le thème « Génie communautaire », ce rassemblement de trois jours a été pour plusieurs une occasion de revenir sur les événements qui ont marqué la dernière année, dont les manifestations du 1er décembre et le dossier de l’Université de l’Ontario français.

L’atelier de consultation sur la modernisation de la Loi sur les services en français ainsi que le forum d’échanges et de réflexions Franconnexion étaient au programme du premier jour du congrès. L’AFO a profité de cette activité pour consulter les participants autour d’une proposition de libellé visant à moderniser la Loi sur les services en français provenant du travail conjoint de l’AFO et de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario, en partenariat avec la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en droits et enjeux linguistiques de l’Université d’Ottawa. Les trois organismes avaient été mandatés par l’assemblée générale de l’AFO, en octobre 2018, pour rédiger une telle proposition.

Les participants au congrès de Sudbury se sont exprimés sur leur vision de la francophonie ontarienne pour les dix années à venir. Les consultations vont se poursuivre dans la prochaine année aux tables de concertation et à travers un important sondage afin de permettre à un maximum de gens de participer au processus. Le tout sera propulsé par la firme PGF qui a reçu le mandat d’accompagner la communauté dans cette démarche. Le nouveau plan sera finalisé et validé lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) 2020.

François Boileau et Carol Jolin

« Ce nouveau plan stratégique est très important pour notre communauté. Il nous sert de guide pour nos actions en tant qu’organisme porte-parole. L’AFO a hâte de poursuivre ce travail de consultation dans l’année à venir pour découvrir nos objectifs actualisés », a déclaré Carol Jolin, président de l’AFO. D’autres ateliers de formation et de discussions ont eu lieu les 25 et 26 octobre, notamment sur le vieillissement des francophones en Ontario (autour du Livre blanc concernant cette thématique et publié par l’AFO en septembre 2019) et sur la relève des jeunes.

Puis, lors du gala du samedi soir, deux personnalités et une institution de la francophonie ontarienne ont été récompensées lors de la remise des Prix de reconnaissance de l’AFO. Le Prix Paulette-Gagnon a été décerné à Me François Boileau pour son engagement incontestable envers la communauté franco-ontarienne en tant qu’ancien commissaire aux services en français de 2007 à 2019. Me Boileau a quitté ses fonctions à la suite de l’intégration du Commissariat aux services en français au sein du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario au printemps 2019.

Dominique Janssens

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) a reçu le Prix de l’horizon franco-ontarien pour son initiative « Les Petits entrepreneurs du CSDCEO ». Finalement, François Bazinet a reçu le Prix Florent-Lalonde pour son dévouement indéniable à la francophonie. Ce dernier s’implique depuis longtemps dans de nombreux organismes francophones ainsi que dans le milieu de l’éducation francophone. Au cours de la dernière décennie, François Bazinet est surtout devenu le spécialiste des projets de Monuments de la francophonie dans l’Est ontarien.

Finalement, dans le cadre de l’AGA du dimanche matin, six postes d’administrateur étaient à combler. Dominique Janssens pour la région du Centre a été élu pour un mandat d’un an. Blandine Lesage, pour la région du Sud-Ouest, Nicole Lévesque pour le secteur Femmes, Jacques Héroux pour le secteur des Ainés et retraités ont été élus par acclamation et pour un mandat de deux ans. Julie Mbengi Lutete et Marcel Mukuta Kalala ont été reconduits dans leur poste de représentants des minorités raciales et ethnoculturelles francophones, également, pour des mandats de deux ans.

PHOTO: Lors du gala, les délégués ont levé leur verre à la francophonie.